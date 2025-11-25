بحران خشکسالی باعث کوچ روستاییان و عشایر به حاشیه شهرها شده است

به گزارش ایلنا، علی کُرد در نشست علنی صبح امروز(سه شنبه، 4 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن گرامیداشت ایام سوگواری حضرت فاطمه(س) و بزرگداشت هفته بسیج، خطاب به رئیس جمهور گفت: عملکرد دولت در زدودن محرومیت، ارائه خدمات به مردم، حل ناترازی انرژی، کنترل بازار و جلوگیری از تورم و کنترل نرخ ارز، فعالیت پروژه ها و تخصیص اعتبارات ملی و استانی، اجرای عدالت در استخدام و وضعیت فعالیت مرزهای جنوب شرقی قابل قبول نیست.

نماینده مردم خاش، نصرت آباد، میرجاوه و کورین در مجلس شورای اسلامی در ادامه عملکرد تعدادی از وزرا و رؤسای سازمان های دولت را ناکارآمد، ناتوان و ضعیف توصیف کرد و گفت: آنها علیرغم سؤال، تفحص و استیضاح نتوانسته اند وظایف خویش را مطابق قانون و حق ملت انجام دهند لذا باید نسبت به عزل این وزرا، به خاطر رفاه ملت، آرامش جامعه و جایگاه دولت اقدام شود.

وی در ادامه با بیان اینکه سیستان و بلوچستان در آتش داغ خشکسالی متوالی و بی مهری دولت می سوزد، عنوان کرد: همه منابع آبی، کشاورزی، زراعت، باغات و دام ها در حال از بین رفتن هستند و مردم از روستاها به حاشیه شهرها کوچ می کنند و عملا روستاها و مناطق عشایری که مراکز تولید و اشتغال هستند، تخلیه شده اند.

کُرد افزود: مسئولان و دستگاه های اجرایی دولت به وظایف خود به خاطر ماندگی این قشر محروم، مظلوم و بی دفاع روستایی اقدام خوبی نکرده اند از این رو مسأله خشکسالی، بحران طوفان ها و جبران خسارات باید در هیأت دولت، مصوباتی با تخصیص اعتبارات ویژه و موردی داشته باشد. در همین راستا باید مسئولانی از وزارت کشور، وزارت کشاورزی، معاونت توسعه روستایی، وزارت نیرو، وزارت بهداشت و وزارت راه به استان اعزام شوند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با بیان اینکه امروز استان سیستان و بلوچستان نیاز به نگاه ویژه دولت و اقدامات عملی و اجرایی دارد، اظهار داشت: وزیر راه باید به وضعیت راه های روستایی و شهری در حوزه انتخابیه خاش و سایر مناطق آن رسیدگی کند که وضعیت اسفناک، نگران کننده و غیرقابل تردد دارند. این راه ها نیاز مبرم به روکش آسفالت دارند.

وی اضافه کرد: پروژه های احداث راه برخی از بخش های حوزه انتخابیه نیز نیمه کاره مانده که نیازمند توجه ویژه است؛ برخی از پروژه ها نیز نیاز به مطالعه و اخذ مجوز ماده 23 دارد. چگونگی واگذاری زمین برای احداث مسکن در میرجاوه باعث بروز نارضایتی شده است.

کُرد در ادامه خطاب به وزیر نفت به بیان نیازهای مردم منطقه در این حوزه پرداخت و عنوان کرد: گازرسانی، نصب علمک، واگذاری انشعاب گاز، ساخت و آماده شدن ایستگاه های گاز در حوزه انتخابیه خاش، میرجاوه، کورین و نصرت آباد به کندی انجام می شود و درباره علت آن باید توضیح داده شود.

عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در پایان خاطرنشان کرد: سهمیه بنزین به خودروهای شخصی بسیار ناچیز بوده و باید افزایش یابد. تأمین سوخت ادوات کشاورزی و صنعتی نیز با مشکلاتی مواجه شده که دستگاه متولی باید نسبت به رفع مشکل تأخیر در تخصیص سوخت اقدام کند.

انتهای پیام/