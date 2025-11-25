به گزارش ایلنا، عباسی صوفی نماینده مردم همدان و فامنین در صحن علنی امروز (سه شنبه 4 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته بسیج به همه بسیجیان، خطاب به رئیس جمهور گفت: حدود یک سال و چند ماه از عمر دولت گذشته و بسیاری از نمایندگان با رویکرد کمک به دولت تلاش کرده‌اند، اما در عین حال عدم اشرافیت دولت به اقتصاد و عدم اقدام به موقع در تأمین ضروریات زندگی مردم باعث ایجاد مشکلات گسترده شده است.

وی ادامه داد: عدم پرداخت وام مسکن، وام ازدواج، وام اشتغال، تأمین نهادهای دامی، پرداخت یارانه نانوایان و ده‌ها مورد دیگر از جمله مشکلاتی است که مردم با آن مواجه هستند. این مشکلات صرفاً ناشی از تحریم‌ها نیست بلکه نتیجه عدم استفاده از مدیران دلسوز، مصمم و نخبه در دولت است. متأسفانه برخی افراد فاقد توانمندی لازم در حل مشکلات مردم در بدنه دولت حضور دارند.

عباسی صوفی با تأکید بر ضرورت بازنگری دولت در رفتار اقتصادی خود افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعات اختلاف میان دو نهاد اقتصادی دولت یعنی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است که مانع حل مشکلات کشور می‌شود. عملکرد بانک مرکزی در برخی موارد باعث تشویش بازار ارز و جبران کسری بودجه از جیب مردم شده که باید با فوریت اصلاح شود.

وی خطاب به رئیس جمهور افزود: دولت شعاری عمل می‌کند و برای حل مشکلات باید اقدامات عملی دیده شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در ادامه به وزیر نفت تذکر داد: مردم منطقه فامنین و روستاهای همجوار از عدم تأمین گاز برای سوخت نیروگاه شهید مفتح شکایت دارند و مدیران نیروگاه مجبور به استفاده از مازوت شده‌اند. سلامت مردم نیازمند تصمیم جدی وزارت نفت است و باید سریعاً به موضوع تأمین گاز برای نیروگاه رسیدگی شود. در غیر این صورت مسئولان باید در مجلس نسبت به سلامت مردم پاسخگو باشند.

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر عباسی صوفی گفت: جلسه‌ای با حضور وزیر محترم نفت و وزیر محترم نیرو و اعضای کمیسیون تلفیق برگزار شد. موضوع تأمین سوخت نیروگاه شهید مفتح مورد بررسی قرار گرفت و توافق شد که میزان مورد نیاز بیش از حد معمول گازوئیل توسط شرکت ملی نفت تأمین شود. این توافق با امضای وزیر محترم نفت و وزیر نیرو رسمی شد.

وی افزود: هنوز زمستان آغاز نشده و در صورت بروز هر گونه مشکل، مجلس زیر بار مسائل نمی‌رود. توافقات در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و اعضای محترم و به خصوص رئیس کمیسیون انرژی حضور داشتند. پس از بحث و بررسی، راهکار مشخصی برای تأمین سوخت نیروگاه تعیین شد.

نیکزاد در پایان تأکید کرد: در صورت بروز هر گونه کمبود یا مشکل، باید اطلاع داده شود تا مجلس موضوع را پیگیری کند و از تکرار مشکلات جلوگیری شود.

انتهای پیام/