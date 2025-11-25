خبرگزاری کار ایران
عزیمت وزیر امور خارجه به هلند

وزیر امور خارجه بامداد سه‌شنبه برای شرکت در سی‌امین نشست دولت‌های عضو کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی وارد لاهه هلند شد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه بامداد سه‌شنبه برای شرکت در سی‌امین نشست دولت‌های عضو کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی وارد لاهه هلند شد.

وزیر امور خارجه ضمن شرکت در این اجلاس بین‌المللی، مواضع و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران راجع به موضوعات دستور کار این رویداد را در قالب یک سخنرانی تبیین خواهد کرد.

وزیر امور خارجه همچنین با وزیر امور خارجه هلند دیدار و گفتگو خواهد کرد.

