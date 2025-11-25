به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه ایکس نوشت: سرانجام کالابرگ با شیوهٔ جدید اجرا خواهد شد؛ در ابتدا برای سه دهک و سپس گسترش به هفت دهک از خانوارها از دولت محترم و مسئولان مربوطه تشکر می‌کنم که سرانجام زمینه‌های اجرایی کردن قانون اعطای کالابرگ الکترونیک با شیوهٔ‌ جدید را فراهم کردند و مطالبهٔ رهبر معظم انقلاب و خواست رئیس جمهور محترم را به مرحلهٔ اجرا رساندند.

وی ادامه داد: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته بزودی اجرایی‌شدن طرح کالابرگ با شیوهٔ جدید که قیمت کالا را برای مصرف کننده در طول سال ثابت نگه می‌دارد، آغاز می‌شود و در فاز اول سه دهک از هفت دهک مشمول این طرح می‌شوند و به مرور، بقیهٔ مردم تا هفت دهک به این طرح خواهند پیوست.

