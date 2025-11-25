قالیباف:
کالابرگ با شیوهٔ جدید اجرا خواهد شد
رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه ایکس نوشت: با هماهنگیهای صورتگرفته بزودی اجراییشدن طرح کالابرگ با شیوهٔ جدید که قیمت کالا را برای مصرف کننده در طول سال ثابت نگه میدارد، آغاز میشود.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه ایکس نوشت: سرانجام کالابرگ با شیوهٔ جدید اجرا خواهد شد؛ در ابتدا برای سه دهک و سپس گسترش به هفت دهک از خانوارها از دولت محترم و مسئولان مربوطه تشکر میکنم که سرانجام زمینههای اجرایی کردن قانون اعطای کالابرگ الکترونیک با شیوهٔ جدید را فراهم کردند و مطالبهٔ رهبر معظم انقلاب و خواست رئیس جمهور محترم را به مرحلهٔ اجرا رساندند.
وی ادامه داد: با هماهنگیهای صورتگرفته بزودی اجراییشدن طرح کالابرگ با شیوهٔ جدید که قیمت کالا را برای مصرف کننده در طول سال ثابت نگه میدارد، آغاز میشود و در فاز اول سه دهک از هفت دهک مشمول این طرح میشوند و به مرور، بقیهٔ مردم تا هفت دهک به این طرح خواهند پیوست.