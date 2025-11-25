در دیدار وزیر دادگستری کشورمان با همتای سعودیاش مطرح شد؛
رایزنی درباره تسریع و تسهیل راهکارهای قانونی برای مبادله محکومان
وزیر دادگستری کشورمان که به دعوت همتای سعودی خود برای شرکت در دومین کنفرانس بینالمللی حقوقی ـ قضایی به ریاض سفر کرده است، با وزیر دادگستری و رئیس شورای عالی قضایی عربستان دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری کشورمان در حاشیه دومین روز از کنفرانس بینالمللی حقوقی ـ قضایی که حول محور ارتقای کیفیت امر قضا تشکیل شده است، با همتای سعودی خود دیدار کرد.
طرفین در این دیدار، توسعه مناسبات حقوقی - قضایی میان دو کشور را زمینهساز گسترش مناسبات دوجانبه و بهبود روابط دو ملت ایران و عربستان برشمردند.
وزرای دادگستری ایران و عربستان در این دیدار، ضمن رایزنی در خصوص مسائل دوجانبه و مورد علاقه دو کشور، تسریع و تسهیل راهکارهای قانونی برای مبادله محکومان مبتنی بر اقدامات بشردوستانه را خواستار شدند.
هیات اعزامی کشورمان به دومین کنفرانس بینالمللی حقوقی ـ قضایی ریاض، در حاشیه این اجلاس و در دیدار با هیاتهای اعزامی سایر کشورهای شرکت کننده از جمله امارات، کویت، اتریش، بحرین و عمان، در خصوص مسایل دوجانبه رایزنی کردند.