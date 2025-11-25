به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ «محمدرضا مروی‌نام» در مراسم افتتاحیه بیست و چهارمین دوره تئوری معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی که صبح امروز (سه‌شنبه) در این دانشگاه برگزار شد، با بیان اینکه امروز لباس خدمت و فداکاری به تن داریم، اظهار داشت: ما برای باور‌های خود و برای خدمت به ملت، خدمتگزاری می‌کنیم و این مایه افتخار ما است.

امیر سرتیپ مروی‌نام با بیان اینکه برای افزایش توان رزم مؤلفه‌های مختلفی درگیر است و «تجربه» یکی از این مؤلفه‌ها برای مستعدبودن است، افزود: دانشگاه شهید ستاری یک دانشگاه تمدن‌ساز و مستعد است.

فرمانده دانشگاه هوایی شهید ستاری تأکید کرد: ما باید بتوانیم حلقه ارتباطی دوران دفاع مقدس و نسل امروز را به وجود آوریم و اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم، رسالت آموزشی خود را انجام داده‌ایم.

وی با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه و رشادت‌های نیرو‌های مسلح در این جنگ، گفت: دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان داد که نسل جدید به خوبی حافظ باور‌های معنوی و ارزش‌هاست؛ به‌عنوان مثال، از همین دانشگاه در این جنگ یک نفر هم غایب نداشتیم و این برای ما اوج افتخار است.

امیر سرتیپ مروی‌نام با بیان اینکه حضرت فاطمه سلام الله علیها درس ولایتمداری را به ما داده است، اظهار داشت: امید است که افتخار آموختن فلسفه ولایتمداری را داشته باشیم.

فرمانده دانشگاه هوایی شهید ستاری خاطرنشان کرد: یکی از قله‌هایی که باید به آن برسیم، تمدن‌سازی است و امیدواریم که با تلاش خود، بهترین‌ها را برای کشور داشته باشیم.

