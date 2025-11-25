خبرگزاری کار ایران
پای‌بندی نسل جدید به ارزش‌ها در دفاع مقدس ۱۲ روزه اثبات شد

فرمانده دانشگاه هوایی شهید ستاری با تأکید بر ضرورت انتقال تجربیات دفاع مقدس به نسل امروز، گفت: دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان داد که نسل جدید به خوبی حافظ باور‌های معنوی و ارزش‌هاست.

به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ «محمدرضا مروی‌نام»  در مراسم افتتاحیه بیست و چهارمین دوره تئوری معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی که صبح امروز (سه‌شنبه) در این دانشگاه برگزار شد، با بیان اینکه امروز لباس خدمت و فداکاری به تن داریم، اظهار داشت: ما برای باور‌های خود و برای خدمت به ملت، خدمتگزاری می‌کنیم و این مایه افتخار ما است.

امیر سرتیپ مروی‌نام با بیان اینکه برای افزایش توان رزم مؤلفه‌های مختلفی درگیر است و «تجربه» یکی از این مؤلفه‌ها برای مستعدبودن است، افزود: دانشگاه شهید ستاری یک دانشگاه تمدن‌ساز و مستعد است.

فرمانده دانشگاه هوایی شهید ستاری تأکید کرد: ما باید بتوانیم حلقه ارتباطی دوران دفاع مقدس و نسل امروز را به وجود آوریم و اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم، رسالت آموزشی خود را انجام داده‌ایم.

وی با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه و رشادت‌های نیرو‌های مسلح در این جنگ، گفت: دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان داد که نسل جدید به خوبی حافظ باور‌های معنوی و ارزش‌هاست؛ به‌عنوان مثال، از همین دانشگاه در این جنگ یک نفر هم غایب نداشتیم و این برای ما اوج افتخار است.

امیر سرتیپ مروی‌نام با بیان اینکه حضرت فاطمه سلام الله علیها درس ولایتمداری را به ما داده است، اظهار داشت: امید است که افتخار آموختن فلسفه ولایتمداری را داشته باشیم.

فرمانده دانشگاه هوایی شهید ستاری خاطرنشان کرد: یکی از قله‌هایی که باید به آن برسیم، تمدن‌سازی است و امیدواریم که با تلاش خود، بهترین‌ها را برای کشور داشته باشیم.

