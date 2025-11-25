به گزارش ایلنا، علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به وزرای بهداشت، درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: با وجود نظر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و تذکر به بیمه آتیه سازان برای عدم شرکت در مناقصه بیمه تکمیلی بازنشستگان این مجموعه در مناقصه شرکت کرد و موجب اختلاف بین سازمان تامین اجتماعی و کانون بازنشستگان کشور شد.

وی افزود: این اختلاف موجب شده حدود یک ماه است که بازنشستگان بیمه تکمیلی ندارند لذا لازم است وزرای مرتبط به موضوع ورود کنند و مشکل مرتفع شود.

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر، اظهار داشت: بحثی که بین دو وزارتخانه در مورد اختلافات است در موضوع بیمه بازنشستگان وجود دارد باید حل شود به خصوص اینکه مردم در این ایام با ویروس های فصلی و آنفولانزا درگیر هستند و مراجعات به مراکز درمانی زیاد است و انشاءالله این مشکل هرچه سریع تر برطرف شود.

وی افزود: در راستای عدالت آموزشی در مجلس یازدهم تعهد آموزشی برای مناطق محروم برای پزشکان عمومی به ۱۰ و نیم سال و برای دندانپزشکان به ۹ سال کاهش پیدا کرده و توقع این است حالا که مجلس از پاسخ های وزیر قانع شد ایشان در مناطق محروم طوری مدیریت کنند که مناطق محروم از پزشک و دندانپزشک برخوردار باشند.

