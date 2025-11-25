خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بابایی کارنامی در تذکر شفاهی:

وزارتخانه‌ها مشکل بیمه تکمیلی بازنشستگان را به سرعت مدیریت کنند

وزارتخانه‌ها مشکل بیمه تکمیلی بازنشستگان را به سرعت مدیریت کنند
کد خبر : 1718586
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حدود یک ماه است که بازنشستگان بیمه تکمیلی ندارند لذا لازم است وزرای مرتبط به موضوع ورود کنند و مشکل مرتفع شود.

به گزارش ایلنا، علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به وزرای بهداشت، درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: با وجود نظر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و تذکر به بیمه آتیه سازان برای عدم شرکت در مناقصه بیمه تکمیلی بازنشستگان این مجموعه در مناقصه شرکت کرد و موجب اختلاف بین سازمان تامین اجتماعی و کانون بازنشستگان کشور شد.

وی افزود: این اختلاف موجب شده حدود یک ماه است که بازنشستگان بیمه تکمیلی ندارند لذا لازم است وزرای مرتبط به موضوع ورود کنند و مشکل مرتفع شود.

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر، اظهار داشت: بحثی که بین دو وزارتخانه در مورد اختلافات است در موضوع بیمه بازنشستگان وجود دارد باید حل شود به خصوص اینکه مردم در این ایام با ویروس های فصلی و آنفولانزا درگیر هستند و مراجعات به مراکز درمانی زیاد است و انشاءالله این مشکل هرچه سریع تر برطرف شود.

وی افزود: در راستای عدالت آموزشی در مجلس یازدهم تعهد آموزشی برای مناطق محروم برای پزشکان عمومی به ۱۰ و نیم سال و برای دندانپزشکان به ۹ سال کاهش پیدا کرده و توقع این است حالا که مجلس از پاسخ های وزیر قانع شد ایشان در مناطق محروم طوری مدیریت کنند که مناطق محروم از پزشک و دندانپزشک برخوردار باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات