قطع شدن بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی پیگیری شود

کد خبر : 1718581
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی خواستار پیگیری موضوع قطع بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی شد.

به گزارش ایلنا، محمدتقی نقدعلی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه ۴ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۲ آیین‌نامه، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهید ابوعلی طباطبایی از فرماندهان دلاور عرصه جبهه مقاومت، گفت: امروز وضع زیرمیزی‌ها در عرصه بهداشت عمومی و تامین اجتماعی مناسب نیست.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اخیراً تامین اجتماعی وارد عمل شده و بنده نیز جلسه‌ای مفصلی با بازنشستگان تامین اجتماعی در خصوص قطع بیمه تکمیلی آنها داشته‌ام. این موضوع باید پیگیری شود.

وی افزود: کف جامعه امروز انتظارات مختلفی خصوصاً در حوزه معیشتی دارد.

نقدعلی تصریح کرد: همچنین امروز نهادهای دامی در بازارگاه، نهاده ۱۱ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود اما فرد زنگ می‌زند و بابت هر کیلو ۶ هزار تومان دیگر درخواست واریز وجه می‌کند. مردم انتظار دارند استیضاح وزیر در دستور کار قرار بگیرد زیرا شأن مجلس آن است که وزیر به عنوان مسئول پاسخگو باشد.

محمدباقر قالیباف که ریاست رئیس مجلس را بر عهده دارد  پاسخ به مسئله مطرح شده از سوی نماینده خمینی شهر در قوه مقننه، تصریح کرد که موضوع را پیگیری خواهد کرد.

