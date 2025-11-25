سرانجام زمینه اجرای کالابرگ به شیوه جدید فراهم شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود گفت: به مناسبت فرا رسیدن هفته‌ی بسیج و سالروز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان حضرت امام خمینی (ره) یاد و خاطره‌ی آن امام عزیز را گرامی میداریم که با الهام از هدایت الهی، بسیج را به عنوان نهادی زنده و پویا بنیان نهاد و به روح بلند تمام شهدای بسیجی درود می فرستیم این نهاد مقدس، انقلاب را به دست جوانان سپرد و نسل به نسل، این امانت را منتقل کرد تا رشد و پیشرفت مداوم آن تضمین شود. بسیج نه تنها نماد حضور مردم در عرصه‌های حیاتیست، بلکه پیوندی عمیق میان ایمان الهی و عمل ایجاد کرده و افراد را در مسیر کمال معنوی قرار می‌دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بسیج به عنوان برکت و گنجینه‌ای بی‌پایان برای جمهوری اسلامی، کلید پایداری، طول عمر و عزت ملت ماست. بسیج فرزند زمانه‌ی خویش بوده است و در هر عرصه‌ای که کشور نیاز داشته ماموریت خود را انجام داده، در دفاع مقدس لباس رزم برتن کرد و هنگام نیاز یاری‌رسان حوزه های درمان و محرومیت زدایی و اقتصاد شد. امروز نیز نیاز کشور، روش‌های جدید برای حل مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیست.نسل امروز و جوان باید ایران را برای آینده‌ای متفاوت آماده کنند و روش‌های گذشته‌ی حکمرانی را که دیگر در حل مسائل کارساز نیست، اصلاح کنند و جوانان بسیجی پیشگامان این حرکت عظیم اصلاحی محسوب می شوند.

وی تاکید کرد: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پنجره‌ی فرصتی را باز کرده است که بتوان با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در برنامه‌ی هفتم، امنیت پیش رونده و آینده نگر، مبتنی بر ترکیب اقتدار دفاعی، ثبات اقتصادی و انسجام اجتماعی را ایجاد کرد و حرکت بسوی ایران قوی را با شتاب آغاز کند. بسیج باید این وظیفه‌ی خود در این مقطع زمانی را بشناسد و با دوری از نگاههای سیاسی،ظرفیت های عظیم مردمی مخصوصا نخبگان جوان جامعه را در راستای رسیدن به این هدف بکار بگیرد.

وی با اشاره به آتش سوزی جنگل های هیرکانی گفت: در این روزها همچنین آتش‌سوزی جنگلهای هیرکانی، برای ما و تمام مردم ایران که عاشقانه طبیعت و سرمایه های ملی کشور را دوست دارند، نگرانی های جدی ایجادکرده‌است بخش‌عمده‌ای ‌از پهنه‌ی‌آتش‌سوزی‌عرصه‌های‌جنگلی الیت چالوس، باتلاش شبانه روزی نیروهای امدادی و پشتیبانی از خطر نابودی نجات یافته است. بالگردها وهواپیماهای نیروی هوافضای سپاه و هوانیروز ارتش از روز اول مرحله‌ی دوم آتش‌سوزی در عملیات اطفای حریق با ده ها سُرتی پرواز مشارکت کردند.

وی ادامه داد: آتش نشانان فداکار سازمان آتش نشانی نیروهای هلال احمر، ونیروهای محیط زیست ومحیط‌بانی نیزدرکنار خیل عظیمی ازفعالان محیط زیست و نیروهای محلی و مردمی، شبانه روز برای حفاظت از این میراث ملی، مجاهدانه تلاش کردند. با این وجود، مجلس نحوه‌ی عملکرد دستگاه های مسئول در این زمینه را به دقت بررسی خواهد کرد.

قالیباف گفت: کمیسیون امورداخلی‌ و کمیسیون کشاورزی ماموریت یافته اند تا گزارشی موشکافانه از عملکرد تمام دستگاه های مسئول دراین زمینه تهیه کرده و هرگونه قصور یا تقصیر یا بی توجهی به هشدارها و یا تاخیر در ایفای وظائف را مورد بررسی قرار دهند و در اسرع وقت گزارشی شفاف به مردم و نمایندگان ارائه کنند. تجهیزات ضروری برای اطفاء این نوع حریق ها، باید تقویت شده و در بودجه‌ی سال آینده توجهی ویژه به این امر خواهیم داشت. نگرانی و دلسوزی مردم شریف ایران برای این سرمایه های ارزشمند و بدون جایگزین ملی را ارج می نهیم و با عمل به وظیفه‌ی نظارتی خود، گامی جدی در راستای بهبود کیفیت مقابله بابحران برخواهیم داشت.

رئیس مجلس تاکید کرد:سرانجام زمینه اجرای کالابرگ به شیوه جدید فراهم شد در شیوه جدید، قیمت کالا برای مصرف کننده در طول سال ثابت می‌ماند.در فاز اول ۳ دهک از ۷ دهک مشمول کالابرگ جدید می‌شوندو به مرور ۴ دهک باقی مانده به طرح جدید اضافه خواهند شد.

