اراده مردم ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه بر دشمن تحمیل شد

به گزارش ایلنا، سردار حسن حسن‌زاده روز دوشنبه با حضور در مراسم تشییع یکصد شهید گمنام دفاع مقدس، ضمن تسلیت شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: در سال‌های پس از دفاع مقدس تشییع‌های بسیاری داشتیم، اما امروز شرایط متفاوت است و مردم با نشاط و شکوهی مثال‌زدنی در این مراسم حضور یافته‌اند.

وی با قدردانی از حضور «پرافتخار، عزتمندانه و قدرشناسانه» مردم، افزود: این حضور بیانگر پایداری ملت بر عهد و پیمان خود با خداوند متعال، با رهبری معظم انقلاب، امام راحل و آرمان‌های شهداست. مردم با این حضور باشکوه نشان دادند که بر ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و مسیرِ شهدا را مسیر اصلی و برگشت‌ناپذیر خود می‌دانند.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم از زن و مرد، نوجوان و جوان و پیشکسوتان انقلاب در این مراسم خاطرنشان کرد: تشییع امروز پیام روشنی دارد؛ دشمنان باید دستگاه محاسباتی خود را اصلاح کنند. آنان نباید تصور کنند که این ملت روزی دست از باورها و اصول خود می‌کشد.

سردار حسن‌زاده با تأکید بر اینکه تنها راه ایستادگی در برابر جبهه استکبار «مقاومت، وحدت و یکپارچگی» است، ادامه داد: جنگ ۱۲ روزه اخیر ثابت کرد هرگاه لازم باشد، مردم با بصیرت در صحنه حاضر می‌شوند، راه درست را انتخاب می‌کنند و اراده خود را بر دشمن تحمیل خواهند کرد.