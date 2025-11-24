خبرگزاری کار ایران
دیدار وزیر امور خارجه با نائب‌رئیس شورای ریاست جمهوری لیبی

وزیر امور خارجه با نائب‌رئیس شورای ریاست جمهوری لیبی در مسقط دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش  ایلنا،   سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در نشست چندجانبه دیپلماسی و میانجیگیری و نیز دیدار با همتای عمانی به مسقط سفر کرده است، دوشنبه‌شب با موسی الکوانی نائب‌رئیس شورای ریاست جمهوری لیبی دیدار و گفتگو کرد.

طرفین با ابراز خشنودی از روند رو به رشد مناسبات ایران-لیبی، بر اهمیت تقویت روابط در همه زمینه‌های مورد علاقه طرفین تاکید کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به پیوندهای فراوان فیمابین دو کشور و سابقه روابط خوب دو ملت، ابراز امیدواری کرد که با تثبیت شرایط سیاسی و امنیتی در لیبی، روابط ایران و لیبی در همه حوزه‌ها گسترش یابد.

نائب‌رئیس شورای ریاست جمهوری لیبی نیز با قدردانی از مواضع اصولی ایران مبنی بر ضرورت احترام به حاکمیت ملی و یکپارچگی سرزمینی لیبی، بر عزم رهبری جدید این کشور جهت گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

در این دیدار همچنین طرفین راجع به وضعیت جهان اسلام به‌ویژه موضوع فلسطین اشغالی و ضرورت همکاری و هم‌افزایی بیشتر میان کشورهای اسلامی جهت توقف نسل‌کشی فلسطینیان و مقابله موثر با جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی علیه کشورهای اسلامی تبادل نظر کردند.

