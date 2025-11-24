خبرگزاری کار ایران
سومین نشست رایزنی های سیاسی ایران و تاجیکستان برگزار شد

سومین نشست کمیته رایزنی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان امروز در شهر دوشنبه برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این نشست که به ریاست مجید تخت روانچی، معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان و فرخ شریف‌زاده، معاون وزیرخارجه تاجیکستان برگزار شد، طیف وسیعی از همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، علمی، مطالعاتی در سطح دوجانبه و نیز تحولات جاری در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست طرفین، ضمن ابراز رضایت از روند رو به توسعه حاکم بر روابط دو کشور، راه‌های گسترش همکاری‌های بین طرفین را بررسی و بر لزوم ارتقا بیش از پیش مناسبات تاکید کردند.

 

