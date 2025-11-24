سومین نشست رایزنی های سیاسی ایران و تاجیکستان برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این نشست که به ریاست مجید تخت روانچی، معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان و فرخ شریف‌زاده، معاون وزیرخارجه تاجیکستان برگزار شد، طیف وسیعی از همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، علمی، مطالعاتی در سطح دوجانبه و نیز تحولات جاری در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.