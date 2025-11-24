خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرلشکر رضایی:

آمریکایی‌ها التماس کردند ایران آتش‌بس را بپذیرد

آمریکایی‌ها التماس کردند ایران آتش‌بس را بپذیرد
کد خبر : 1718501
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس ۸ ساله با اشاره به تحولات منطقه گفت: صبر راهبردی نیرو‌های مقاومت می‌تواند مورد تجدید نظر قرار بگیرد و رژیم صهیونی در حال سوءاستفاده از آتش‌بس و دیپلماسی است.

به  گزارش ایلنا، سرلشکر رضایی در مراسم تشییع شهدای گمنام در کرمان گفت: فرماندهان مقاومت، فرمانده دولت و حکومت نیستند، بلکه آنها فرمانده یک حرکت مردمی فراگیر از جبهه مستضعفین هستند.

وی افزود: صبر استراتژیک جبهه مقاومت باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد. البته ما نمی‌خواهیم دخالتی در تصمیم‌گیری این جبهه کنیم و این را خود نیرو‌های مقاومت بهتر تشخیص می‌دهند.

فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس ۸ ساله با اشاره به روش رژیم صهیونیستی در جنگ گفت: اصل روش صهیونیست‌ها در جنگیدن تروریستی است و آنها می‌دانند هر فرمانده که شهید شود این رژیم متزلزل می‌شود.

سرلشکر رضایی همچنین درباره نقش شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: حاج قاسم توانست انقلاب اسلامی را از شهر کرمان و ایران به همه جهان صادر کند؛ مکتبی در جهان اسلام با اندیشه شهید حاج قاسم سلیمانی به وجود آمد و اینجا شهری است که وی توانست مکتب امام خمینی را از ایران و شهر کرمان به همه جهان صادر کند.

فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس ۸ ساله با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونی پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه التماس کردند که ایران آتش‌بس را قبول کند، تاکید کرد: قدرت امروز ایران که سرنوشت‌مان مانند جنگ جهانی دوم و اشغال ایران نشد را مدیون همین شهدا هستیم.

سرلشکر رضایی تأکید کرد: آمریکا و رژیم صهیونی هیچگاه در عمر خود چنین مقاومتی را ندیده بودند و مقاومت امروز لبنان و غزه بی‌سابقه است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات