امیر حیدری جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص) شد
امیر سرتیپ حیدری بهعنوان جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص) معرفی شده است.
به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده پیشین نیروی زمینی ارتش، بهعنوان جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص) معرفی شده است.
پیش از این، امیر سرلشکر حسین حسنی سعدی جانشینی این قرارگاه را بر عهده داشت.
امیر حیدری پیش از این مسئولیت هایی نظیر فرماندهی قرارگاه منطقهای جنوبغرب نزاجا، معاونت هماهنگکننده نیروی زمینی ارتش و جانشینی فرمانده نیروی زمینی ارتش و فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشته است.