دورکاری واحد‌های قضایی و اداری قوه قضاییه در استان تهران بجز فیروزکوه در روز‌های ۴ و ۵ آذر ماه

طبق اعلام‌معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه نحوه فعالیت واحد‌های قضایی و اداری قوه قضاییه در استان تهران بجز فیروزکوه در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه ۴ و ۵ آذر ماه بصورت دورکاری می‌باشد.

به گزارش ایلنا، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از نحوه فعالیت واحد‌های قضایی و اداری قوه قضاییه در استان تهران در دو روز آینده خبر داد.

 بنابر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا و اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، نحوه فعالیت واحد‌های قضایی و اداری قوه قضاییه در استان تهران بجز فیروزکوه در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه ۴ و ۵ آذر ماه بصورت دورکاری می‌باشد.

همچنین در سایر استان‌ها تمهیدات مذکور با هماهنگی تصمیمات مقامات استانی اتخاذ گردد.

