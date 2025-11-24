به گزارش ایلنا، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از نحوه فعالیت واحد‌های قضایی و اداری قوه قضاییه در استان تهران در دو روز آینده خبر داد.

بنابر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا و اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، نحوه فعالیت واحد‌های قضایی و اداری قوه قضاییه در استان تهران بجز فیروزکوه در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه ۴ و ۵ آذر ماه بصورت دورکاری می‌باشد.

همچنین در سایر استان‌ها تمهیدات مذکور با هماهنگی تصمیمات مقامات استانی اتخاذ گردد.