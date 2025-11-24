دورکاری واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در استان تهران بجز فیروزکوه در روزهای ۴ و ۵ آذر ماه
طبق اعلاممعاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه نحوه فعالیت واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در استان تهران بجز فیروزکوه در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۴ و ۵ آذر ماه بصورت دورکاری میباشد.
به گزارش ایلنا، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از نحوه فعالیت واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در استان تهران در دو روز آینده خبر داد.
بنابر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا و اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، نحوه فعالیت واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در استان تهران بجز فیروزکوه در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۴ و ۵ آذر ماه بصورت دورکاری میباشد.
همچنین در سایر استانها تمهیدات مذکور با هماهنگی تصمیمات مقامات استانی اتخاذ گردد.