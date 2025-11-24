دستگیری یک تیم تروریستی در استان سیستان و بلوچستان

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در ادامه رزمایش عملیاتی شهدای امنیت در منطقه جنوب شرق، رزمندگان این قرارگاه با عنایات الهی و توسل به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها موفق شدند پس از اجرای عملیات اطلاعاتی، با شناسایی یک تیم تروریستی وابسته به گروهک انصارالشیطان ضمن دستگیری تعدادی از نفرات، تعداد ۲ عدد جلیقه انتحاری از آنان کشف کنند.