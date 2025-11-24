دستگیری یک تیم تروریستی در استان سیستان و بلوچستان
روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی خبر داد: یک تیم تروریستی وابسته به گروهک انصارالشیطان ضمن دستگیری تعدادی از نفرات، تعداد ۲ عدد جلیقه انتحاری از آنان کشف کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، در ادامه رزمایش عملیاتی شهدای امنیت در منطقه جنوب شرق، رزمندگان این قرارگاه با عنایات الهی و توسل به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها موفق شدند پس از اجرای عملیات اطلاعاتی، با شناسایی یک تیم تروریستی وابسته به گروهک انصارالشیطان ضمن دستگیری تعدادی از نفرات، تعداد ۲ عدد جلیقه انتحاری از آنان کشف کنند.
اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.