توضیح سفیر ایران درباره سفر لاریجانی به پاکستان
امیری مقدم درباره سفر لاریجانی به پاکستان نوشت؛ این سفر نقطه عطف تاریخی و لحظهای محوری را رقم میزند که در آن روابط مستحکم و آزموده شده بین دو ملت برادر ما، قرار است وارد مرحله استراتژیک دیگری شود.
به گزارش ایلنا، رضا امیری مقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان در آستانه سفر علی لاریجانی به اسلامآباد در حساب رسمی کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
آقای دکتر علی لاریجانی، دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در سفری بیسابقه از پاکستان بازدید میکنند.
این سفر نقطه عطف تاریخی و لحظهای محوری را رقم میزند که در آن روابط مستحکم و آزموده شده بین دو ملت برادر ما، قرار است وارد مرحله استراتژیک دیگری شود.
با توجه به چشمانداز رو به سرعت و تحول جهانی و پویاییهای نوظهور در اکوسیستم منطقهای ما، نیاز به تدوین استراتژی و ارتقای بیشتر روابط دوجانبه ما بیش از هر زمان دیگری ضروری شده است - هدفی که از طریق این سفر مهم به طور معناداری پیش خواهد رفت.