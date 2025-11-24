خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توضیح سفیر ایران درباره سفر لاریجانی به پاکستان

توضیح سفیر ایران درباره سفر لاریجانی به پاکستان
کد خبر : 1718466
لینک کوتاه کپی شد.

امیری مقدم درباره سفر لاریجانی به پاکستان نوشت؛ این سفر نقطه عطف تاریخی و لحظه‌ای محوری را رقم می‌زند که در آن روابط مستحکم و آزموده شده بین دو ملت برادر ما، قرار است وارد مرحله استراتژیک دیگری شود.

به گزارش ایلنا، رضا امیری مقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان در آستانه سفر علی لاریجانی به اسلام‌آباد در حساب رسمی کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: 

آقای دکتر علی لاریجانی، دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در سفری بی‌سابقه از پاکستان بازدید می‌کنند. 

این سفر نقطه عطف تاریخی و لحظه‌ای محوری را رقم می‌زند که در آن روابط مستحکم و آزموده شده بین دو ملت برادر ما، قرار است وارد مرحله استراتژیک دیگری شود. 

با توجه به چشم‌انداز رو به سرعت و تحول جهانی و پویایی‌های نوظهور در اکوسیستم منطقه‌ای ما، نیاز به تدوین استراتژی و ارتقای بیشتر روابط دوجانبه ما بیش از هر زمان دیگری ضروری شده است - هدفی که از طریق این سفر مهم به طور معناداری پیش خواهد رفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات