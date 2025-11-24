جزئیات عملیات اطفاء حریق در مناطق کوهستانی و جنگلی الیت

متن کامل این اطلاعیه رسانه‌ای در ادامه آمده است:

به نام خدا

در هفته گذشته شاهد وقوع آتش‌سوزی در بخش‌هایی از مناطق جنگلی و کوهستان الیت در شهرستان چالوس بودیم. حریقی که گرچه علت قطعی و اصلی آن از سوی کارشناسان در حال بررسی است، اما بدون شک نمی‌توان نقش تغییرات اقلیمی را در وقوع آن بی‌تأثیر دانست؛ کمااینکه تغییرات اقلیمی تاکنون در وقوع آتش‌سوزی‌های بزرگ دیگری در نقاط مختلف جهان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نقش داشته است.

آتش‌سوزی در مناطق جنگلی و کوهستانی الیت با مشارکت و همکاری گسترده دولت و مردم مهار و به‌طور کامل خاموش شد. در همین راستا شورای اطلاع‌رسانی دولت روند اقدامات انجام‌شده در جریان این حادثه و عملیات مرتبط با آن را اعلام می‌کند.

۱- در برخی از رسانه‌ها و به‌خصوص رسانه‌های غیررسمی اعلام شده بود که آتش‌سوزی در این منطقه از یک ماه یا ۲۰ روز پیش آغاز شده و ادامه داشته است. بررسی‌ها و گزارش‌های دریافتی شورای اطلاع‌رسانی دولت از دستگاه‌های مرتبط نشان داد که چنین موضوعی صحت ندارد. بر اساس گزارش‌های دریافتی، در یک ماه گذشته سه مورد گزارش وقوع حریق در این منطقه اعلام شده است. اولین گزارش مربوط به تاریخ ۱۰ آبان است که در پی آن نیروهای سازمان منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست به‌سرعت در محل حاضر شده و آتش را به‌طور کامل خاموش کرده‌اند. گزارش دوم مربوط به ۱۹ آبان است که گزارشی از حریق در بخش دیگری از این جنگل اعلام شد و باز هم با حضور به‌موقع عوامل مربوطه، مهار و اطفای کامل انجام شد.

سومین گزارش در تاریخ ۲۴ آبان‌ماه در منطقه جنگلی الیت اعلام شد که این بار هم شدت و هم مساحت بیشتری را دربرمی‌گرفت. علاوه بر آن، وقوع آتش در منطقه‌ای صعب‌العبور که بعضاً تا ۹۰ درجه نیز شیب داشت و همچنین قرار گرفتن حجم زیادی از برگ خشک و درختان شکسته، در کنار وزش شدید باد، سبب شد تا اطفای حریق با دشواری بیشتری همراه شود. در همین راستا نیز موضوع بلافاصله به استانداری مازندران اطلاع داده شد و شخص استاندار با توجه به اهمیت جنگل‌های هیرکانی در محل حضور یافته و علاوه بر تشکیل ستاد بحران، شخصاً و به شکل میدانی عملیات اطفاءِ حریق را مدیریت کرد. این موضوع نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به موضوع آتش‌سوزی در این جنگل‌هاست.

۲- بلافاصله پس از وقوع حریق، گزارشی به دولت نیز ارائه شد که در پی آن وزرای کشور و جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دستورات لازم را صادر کرده و تیم‌های تخصصی نیز به محل اعزام شدند. رئیس سازمان منابع طبیعی و رئیس سازمان مدیریت بحران به نمایندگی از وزرای جهاد کشاورزی و کشور در محل حضور یافتند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز شخصاً در محل حضور یافت. در دیگر سطوح دولت نیز معاون اول محترم رئیس‌جمهور گزارشی از این حادثه را دریافت کرده و دستورات لازم را صادر کرد. شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز ضمن پیگیری مستقیم موضوع از طریق استانداری مازندران و دستگاه‌های مربوطه، به تمامی دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد که گزارش اقدامات انجام‌شده به شکل صحیح و با سرعت بالا در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار بگیرد.

هم‌زمان و در همین سطح، وزرای امور خارجه و دفاع نیز اقدامات خود را آغاز کردند که با همکاری خوب وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، هواپیمای ایلیوشین و چندین فروند بالگرد به محل اعزام شدند. وزیر امور خارجه نیز رایزنی‌های لازم را برای استفاده از ظرفیت کمک‌های خارجی انجام داد که در نتیجه همین رایزنی‌ها نیز چندین کشور آمادگی خود برای اعزام تجهیزات و نیرو را اعلام کردند.

جمعیت هلال‌احمر نیز نقش مؤثری در این خصوص ایفا کرد و بالگردها و امدادگران آن در اطفای حریق حضور پررنگی داشتند. همچنین استانداری‌های گلستان، گیلان، تهران، البرز و... نیز آمادگی خود را برای کمک اعلام کرده و اقداماتی را نیز انجام دادند.

۳- با بسیج همه‌جانبه امکانات و مدیریت منطقه از سوی ستاد بحران، عملیات تخصصی مهار و اطفا از چند جهت و به شکل زمینی و هوایی انجام شد. در همین راستا به اطلاع مردم می‌رسد که بیش از ۴۲۰ امدادگر متخصص از سازمان منابع طبیعی، یگان حفاظت محیط زیست، جمعیت هلال‌احمر و تشکل‌های مردمی با استفاده از امکاناتی چون خاموش‌کننده دستی، دمنده و... در محل حضور داشتند. در کنار آن، دو فروند هواپیمای آب‌پاش با ظرفیت حمل ۴۰ تن آب، به همراه هشت فروند بالگرد، عملیات اطفا را به شکل هوایی پشتیبانی کردند.

در نتیجه همین اقدامات نیز، علیرغم وزش شدید باد، صعب‌العبور بودن منطقه و حجم بالای برگ و تنه خشک درختان، عملیات طی کمتر از یک هفته به نتیجه رسید. چنین عملیاتی در مقایسه با حریق‌های دیگری که در نقاط مختلف جهان رخ داده، یک تجربه قابل قبول و موفق محسوب می‌شود؛ چراکه برخلاف دیگر موارد نظیر آنچه در استرالیا، آمریکا، کانادا و... رخ داد، نه نیازی به تخلیه شهرها و روستاهای اطراف شد، نه خسارت جانی شدیدی وارد شد و نه مدت زمان آن، مانند موارد مشابه دیگر، از ۱۰ روز تا ۲ ماه به طول انجامید.

۴- شورای اطلاع‌رسانی دولت بر خود لازم می‌داند که از تمامی افراد حاضر در این عملیات، از امدادگران تا خلبانان و... تشکر و قدردانی کند. این عزیزان قهرمانان گمنامی هستند که بر گردن محیط زیست کشور حق دارند. همچنین باید از پیگیری‌های ویژه رئیس‌جمهور پزشکیان قدردانی شود؛ رئیس‌جمهور علاوه بر پیگیری روزانه موضوع، در جلسه هیئت دولت نیز گزارشی از این حادثه را دریافت و دستوراتی را نیز صادر کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور، وزرای کشور، جهاد کشاورزی، دفاع و امور خارجه و همچنین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس جمعیت هلال‌احمر نیز پیگیری‌ها و اقدامات قابل توجهی انجام دادند که باید از آنان نیز قدردانی کنیم.

باید از کشورهای همسایه و به‌خصوص ترکیه نیز قدردانی کرد؛ این کشور دو فروند هواپیما را برای کمک به اطفاءِ حریق اختصاص داد که حضور و پشتیبانی آن بسیار ارزشمند و شایسته تقدیر است.

اما لازم است تشکر ویژه‌ای از رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای داشت؛ آنها با انتشار دقیق و سریع اخبار و همچنین پشتیبانی و حمایت از مأموریت، نقش مهمی داشتند و حتی منتقدان نیز کمک بزرگی برای شناسایی و حل نقاط ضعف و مشکلات کردند. نتیجه تمام این اقدامات رسانه‌ای قطعاً به سود محیط زیست کشور و آینده ایران عزیز خواهد بود.