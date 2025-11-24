خبرگزاری کار ایران
شمخانی:

رژیم جعلی صهیونی جز زبان مقاومت را نمی‌فهمد

نماینده رهبر انقلاب در شورای دفاع کشور در پیامی شهادت هیثم علی طباطبایی را تسلیت گفت و نوشت: تداوم جنایت‌های تل‌آویو نه تنها آینده‌ای امن برای صهیونیست‌ها نمی‌سازد بلکه مسیر اجتناب‌ناپذیر مقاومت را روشن‌تر می‌کند.

به گزارش ایلنا، متن کامل پیام دریادار شمخانی بدین شرح است:

شهادت فرمانده هیثم علی‌طباطبایی و همرزمانش را به مردم لبنان، حزب الله قهرمان و جبهه مقاومت تسلیت می‌گویم؛ تداوم جنایت‌های تل‌آویو نه تنها آینده‌ای امن برای صهیونیست‌ها نمی‌سازد بلکه مسیر اجتناب‌ناپذیر مقاومت را روشن‌تر می‌کند؛ رژیم جعلی صهیونیستی جز زبان مقاومت را نمی‌فهمد.

انتهای پیام/
