دیدار نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن با عراقچی
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن با وزیر امور خارجه در مسقط دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش  ایلنا، «هانس گروندبرگ» نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور یمن صبح امروز در مسقط با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن گزارشی از تحولات مرتبط با یمن ارائه کرد و خواستار تداوم حمایت‌های ایران از نقش و تلاش‌های سازمان ملل برای کمک به بهبود اوضاع و پیگیری روند صلح در یمن شد.

وزیر امور خارجه ضمن محکوم‌کردن تجاوزات و حملات رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه همزمان با تداوم محاصره و اعمال تحریم علیه یمن، نسبت به پیامدهای قانون‌شکنی اسرائیل در گسترش ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه هشدار داد.

