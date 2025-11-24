حضور بالگردهای ارتش در مهار آتشسوزی جنگل الیت
بالگردهای هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران، نقش موثری در مهار آتشسوز جنگلهای هیرکانی الیت چالوس، ایفا کردند.
به گزارش ایلنا، در پی آتشسوزی در جنگلهای هیرکانی الیت چالوس، هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر دستگاههای اجرایی، نهادها، ارگانها و گروههای محلی، در مجموع با اعزام ۲۵ سورتی پرواز بالگردهای ۲۱۴ و همچنین عملیات هلیبرن و جابجایی ۱۵۰ نفر به ارتفاعات هیرکانی، نقش بسزایی را در مهار کردن این فاجعه ایفا کرده است.
هوانیروز ارتش تا لحظه آخر رفع بحران و مهار گامل آتشسوزی جنگلهای هیرکانی الیت چالوس به عملیات خود ادامه خواهد داد.