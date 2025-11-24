سرلشکر موسوی:
حضور بیبدیل مردم در تشییع شهدای گمنام نشانه عمق دلبستگی به مقام شامخ شهدا است
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با صدور پیامی از حضور باشکوه مردم در مراسم وداع و تشییع ۳۰۰ شهید گمنام دفاع مقدس قدردانی و تاکید کرد: حضور بیبدیل مردم ولایتمدار در مراسم استقبال، وداع و تشییع پیکرهای مطهر ۳۰۰ شهید والامقام گمنام دفاع مقدس، نشانه عشق و ارادت و عمق دلبستگی به مقام شامخ شهدا و دلدادگی به اسلام ناب محمدی و حضرت فاطمه اطهر (س) است.
به گزارش ایلنا، به نقل از دفاعپرس، سرلشکر «سید عبدالرحیم موسوی» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با صدور پیامی از حضور باشکوه مردم در مراسم وداع و تشییع ۳۰۰ شهید گمنام دفاع مقدس قدردانی و تاکید کرد: حضور بیبدیل و غیرقابل توصیف مردم ولایتمدار در مراسم استقبال، وداع و تشییع پیکرهای مطهر ۳۰۰ شهید والامقام گمنام دفاع مقدس، نشانه عشق و ارادت و عمق دلبستگی به مقام شامخ شهدا و دلدادگی به اسلام ناب محمدی و حضرت فاطمه اطهر (س) است.
پیام سرلشکر موسوی به شرح ذیل است؛
«وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»
حمد و سپاس خداوند شاهد و ناظر را که در لحظههای نیاز، بشارتهای تردیدناپذیرش را بر دلهای بیدار این ملت خداجوی و خداباور نازل فرمود تا بار دیگر شاهد حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم شریف ایران اسلامی در مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهدای والامقام گمنام دفاع مقدس در سراسر میهن اسلامی باشیم.
حماسهای باشکوه و به یادماندنی که بار دیگر یاد و خاطره ایثار و مقاومت و جانفشانی ملت سربلند ایران اسلامی را در دوران پر افتخار دفاع مقدس زنده کرد.
حضور بیبدیل و غیرقابل توصیف شما مردم ولایتمدار در مراسم استقبال، وداع و تشییع پیکرهای مطهر ۳۰۰ شهید والامقام گمنام دفاع مقدس، نشانه عشق و ارادت و عمق دلبستگی به مقام شامخ شهدا و دلدادگی به اسلام ناب محمدی و حضرت فاطمه اطهر (س) است و اجرتان در نزد خداوند متعال محفوظ خواهد بود.
اینجانب ضمن ادای احترام به ارواح طیبه شهدا و امام شهدا، بر خود لازم میدانم از اقشار مختلف هم میهنان عزیز در سراسر کشور که با حضور پرشور خود در مراسم وداع و تشییع شهدای گرانقدر گمنام برگی دیگر بر صفحات زرین تاریخ انقلاب اسلامی افزودند، تقدیر و تشکر نموده و سلامتی و سربلندی ملت شریف و بصیر ایران را تحت توجهات حضرت ولیعصر (عج) و رهبری حکیمانه حضرت امام خامنهای (مدظله العالی) از درگاه خداوند متعال مسئلت مینمایم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی