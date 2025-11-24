شهدا آنقدر مخلصانه رفتند که حتی نام و نشان خودشان را هم فدا کردند

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، در آیین تشییع هشت شهید گمنام که امروز ۳ آذر در اهواز برگزار شد، گفت: دلیرمردان خوزستانی در طول هشت سال دفاع مقدس مردانه در مقابل دشمن ایستادند و میزبانان رزمندگان سراسر کشور بودند و صفحات زرین را در تاریخ انقلاب اسلامی رقم زدند. این روحیه ولایت مداری و شهادت طلبی پس از گذشت بیش از ۴۰ سال از آغاز انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی، همچنان وجود دارد و مردم خوزستان در صحنه هستند.

وی افزود: امروز هم گل‌های به یادگار مانده از دوران دفاع مقدس را در آغوش می‌گیرند و پاس می‌دارند. جایگاه والای این شهیدان و خاطره بیش از ۲۴ هزار شهید گلگون کفن استان خوزستان و ۴۹ شهید جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی-آمریکایی را گرامی می‌داریم.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به سالگرد شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: حضرت فاطمه (س) برای دفاع از ولایت و دفاع از اول مظلوم عالم، جان پاک خود را تقدیم کرد و در ادامه آن، ندایی در کوچه‌های مدینه آغاز شد.

پورخاقان با اشاره به حادثه کربلا بیان کرد: بسیاری از مردمی که در کربلا در مقابل امام حسین (ع) ایستادند، دستورات و رفتار نبی مکرم با امام حسین را ندیده بودند و تبلیغات دستگاه مسموم معاویه، مردم را از امیرمؤمنان و ایشان محروم کرد. از آن طرف آمدن افراد خودخوانده بر منبرها موجب شد که مردم شناختی نسبت به امام حسین(ع) نداشته باشند، بنابراین در مقابل ایشان ایستادند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: مردمی که تا قبل از رحلت پیامبر (ص)، در طلب جستن آب وضوی پیامبر از یکدیگر سبقت می‌گرفتند، به ناگاه جمع می‌شوند و در خانه پیغمبر را آتش می‌زنند. امت اسلامی به ناگاه پس از گذشت اندکی از رحلت پیامبر، این‌گونه یک مرتبه دگرگون شد و تحریف عظیمی در تاریخ اسلام ایجاد کردند و بعد هم بی‌بی دو عالم، بعد از ۷۵ یا ۹۵ روز بعد از رحلت پیامبر، به شهادت رسید.

وی با اشاره به انقلاب اسلامی ایران بیان کرد: امام (ره) به عنوان یک مرجع، مجتهد جامع‌الشرایط و ولی فقیه، قیام کرد و در سال ۱۳۵۷ این انقلاب با اهداف مقدسی به پیروزی رسید. دشمن بعد از پیروزی انقلاب، قصد داشت این انقلاب را به انحراف بکشاند، بنابراین بعد از آنکه از لیبرال‌ها ناامید شد و نتوانست در دولت موقت و دولت بنی صدر به امیال خائنانه خودش برسد، آن هشت سال جنگ را بر ما تحمیل کرد که مردم مردانه ایستادند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به برنامه‌ریزی دشمن برای رسیدن به اهداف شوم بعد از رحلت امام گفت: نبی مکرم در غدیر خم در مقابل چند هزار نفر دست امیرالمؤمنان را بالا می‌برد و بعد از یک خطبه غرا می‌فرماید "مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلَاهُ". دو ماه و اندی بعد همه اینها فراموش می‌شود اما در انقلاب اسلامی، دشمنی که به رحلت امام چشم دوخته بود، به اهداف خود نرسید و توطئه‌هایشان خنثی شد.

وی بیان کرد: امام (ره) سه ماه قبل رحلت خود قائم مقام را برکنار می‌کند و در جامعه اختلاف به وجود نیامد. از سوی دیگر وقتی حضرت آقا به عنوان ولی فقیه به مجلس خبرگان معرفی می‌شود، دیدیم که مردم چه عهد ناگسستنی را با ایشان می‌بندند و تا به امروز همه بر پیمان خود ایستاده‌ایم.

پورخاقان گفت: دشمن در طول سال‌های پس از جنگ، تمام برنامه‌های خودش را گذاشت تا راه، فرهنگ و نام امام محو شود اما با تدبیر مقام معظم رهبری به خواسته‌های خود نرسیدند.

وی افزود: از سال ۱۳۶۹، حضرت آقا مساله تهاجم فرهنگی و ناتوی فرهنگی را مطرح کردند و از همان سالها با آمدن پیکرهای پاک این شهدای جاویدالاثر و تشییع آنها در جامعه و در بین نسل‌های دوم و سوم پس از جنگ، دشمن نتوانست به امیال پلید خود برسد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح افزود: این پیکرهای پاک و استخوان‌های مقدس باقیمانده از دوران دفاع مقدس موجب می‌شود جوانانی که جنگ و انقلاب را به خود ندیده بودند، متوجه شدند که این افراد برای هوای نفس به جبهه نرفتند بلکه برای دفاع از ناموس، اسلام، انقلاب و از ولایت و هویت خودشان به جبهه رفتند.

پورخاقان در ادامه بیان کرد: دشمن دید نمی‌تواند با رزمندگانی که به سوریه رفتند و نگذاشتند اهانتی به قبور مطهر و بارگاه حضرت زینب (س) و دیگران شود و جوانانی که نگذاشتند به عتبات عالیات در عراق جسارتی شود، سازش کند.

وی گفت: ۱۳۰۰ سال قبل، امام حسین (ع) در صحرای کربلا تنهای تنها ماند، همه یاران خود را از دست داد ولی آیا نهضت حسینی شکست خورد؟ هیهات. هر سال شما بیشتر و بالنده‌تر از سال گذشته در راه او می‌ایستید و احکام او و راه او را بیان می‌کنید.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به توصیه‌های امام حسین(ع) و حضرت فاطمه (س) در خصوص حجاب گفت: امروز پیام این شهدا، این است که خواهرم، عفتت و برادرم غیرتت را حفظ کن. دشمن در جنگ ۱۲ روزه می‌خواست شما را شکست بدهد اما دست محکم و پشت آهنین بر دهان او کوبیدید.