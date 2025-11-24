برنامه ریزی وزارت امورخارجه برای سفرهای دیپلماتیک به آسیا، آفریقا و اروپا
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سفر وزیر امور خارجه به عمان و لاهه برای شرکت در مجمع مسقط و اجلاس سالانه سازمان منع سلاح های شیمیایی، به تشریح فعالیتهای دیپلماتیک وزارت امور خارجه پرداخت و از برنامه ریزی برای انجام سفرهای دیپلماتیک به آسیا، آفریقا و اروپا خبر داد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی با بیان اینکه فعالیتهای دیپلماتیک وزارت امور خارجه فقط توسط شخص وزیر انجام نمیشود، اظهار کرد: خیلی اوقات رفت و آمدها و فعالیتهای دیپلماتیک در سطوح معاونتها و مدیران کل انجام میشود که این امر بخشی از کار حرفهای ما است.
وی افزود: انجام فعالیتهای دیپلماتیک بر اساس برنامههایی است که ما در دستور کار خود داریم. این امر با توجه به رویدادهایی در سطح بین المللی انجام میشود و با توجه به نیازهایی است که وزارت خارجه برای پیشبرد منافع ملی کشور تشخیص میدهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سفر وزیر امور خارجه به عمان برای شرکت در مجمع مسقط، درباره این نشست توضیح داد: این نشست، نشستی گفتمانی با حضور تعداد قابل توجهی از مقامات منطقه و خارج از منطقه است. دیدار دو جانبه با وزیر امور خارجه عمان را نیز در جریان این سفر داریم.
بقایی با بیان اینکه وزیر خارجه پس از حضور در مجمع مسقط برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان منع سلاح های شیمیایی عازم لاهه میشود، ادامه داد: این اجلاس، برای ما به عنوان بزرگترین قربانی تسلیحات شیمایی قرن بیستم، اجلاس مهمی است.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین افزود: برنامه ریزیهایی در حال انجام است تا احتمالا دو الی سه سفر دیگر به اروپا انجام شود که در صورت قطعی شدن اطلاع رسانی میشود.
وی در بخش دیگر سخنان خود درباره فعالیتهای دیپلماتیک معاونان وزیر امور خارجه نیز بیان کرد: در سطح معاونتها آقای تخت روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه عازم تاجیکستان برای شرکت در سومین دور مشورتهای رسمی ایران و تاجیکستان شدند. هفته گذشته ایشان سفری به قطر و پاکستان در چارچوب مشورت های سیاسی دورهای با این دو کشور داشتند. همچنین معاون دیپلماسی اقتصادی ما بسیار فعال کارها را پیگیری میکنند؛ ایشان اخیرا سفری به امارات و پیش از آن سفری به چین در حوزه دیپلماسی اقتصادی داشتند.
بقایی افزود: آقای غریبآبادی معاون حقوقی و بین المللی وزرات امور خارجه در دو هفته اخیر سفری به افغانستان و عربستان داشتند. در سطوح ادارات کل نیز روابط و تعاملات ما با کشورهای مختلف ادامه دارد. ظرف دو الی سه هفته آینده رایزنیها و تماسهای خود را هم با منطقه، در حوزه قفقاز و آسیای مرکزی و هم در رابطه با آفریقا ادامه خواهیم داد و احتمالا رفت و آمدهایی در این دو حوزه نیز صورت خواهد گرفت.