سردار نجات:

مقاومت ملت ایران، دشمن را شکست داده است

مقاومت ملت ایران، دشمن را شکست داده است
جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه گفت: استقامت و صبر مردم پس از جنگ تحمیلی، پیروزی‌های امروز را رقم زده است و این مسیر استمرار دارد.

به گزارش ایلنا، سردار حسین نجات در مراسم تشییع پیکرهای ۱۰۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران گفت: پیام شهدا و حضور مردم این است که هرگاه استقامت و صبر پیشه کردیم، پیروز شدیم.

وی با اشاره به دوران پس از جنگ تحمیلی افزود: مردم ما پس از جنگ نیز با صبر، استقامت و مبارزه با دشمنان، مسیر مقاومت را ادامه دادند و همین روحیه پایداری موجب شده است که امروز در عرصه‌های مختلف شاهد پیروزی باشیم.

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه تأکید کرد: حضور پرشور مردم در این اجتماعات، پیامی روشن برای دشمنان دارد؛ پیامی که ما آن را پذیرفته‌ایم و راه شهدا را ادامه خواهیم داد.

 

