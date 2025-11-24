خبرگزاری کار ایران
لاریجانی به پاکستان می‌رود

دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت: امروز به پاکستان کشور دوست و برادرمان در منطقه سفر می‌کنم. ایرانیان فراموش نمی‌کنند که در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، ملت پاکستان در کنار ملت ایران ایستادند.

به گزارش ایلنا، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

امروز به پاکستان کشور دوست و برادرمان در منطقه سفر می‌کنم. ایرانیان فراموش نمی‌کنند که در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، ملت پاکستان در کنار ملت ایران ایستادند. ایران و پاکستان دو کشور مهم و تاثیرگذار در امنیت پایدار در منطقه هستند و ما همواره به روابط برادرانه کشورهای منطقه توجه داریم.

 

