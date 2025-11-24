به خاطر حضور شهدا جامعه ما یک جامعه با نشاط است

به گزارش ایلنا، سردار احمد وحیدی جانشین ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران صبح امروز (دوشنبه) در حاشیه مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهدای گمنام در تهران که مقابل دانشگاه تهران برگزار شد، با تاکید بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اظهار داشت: شهدا با ایثار و فداکاری خود به جامعه حیات بخشیدند.

جانشین ستاد کل نیرو‌های مسلح ایران ، شهدا را حامیان اصلی ارزش‌های اسلامی، انسانی و اخلاقی دانست و تاکید کرد: حیات شهدا در جامعه یعنی حیات همیشگی تک‌تک اعضای جامعه؛ ازاین‌رو بدرقه شهدای عزیز یک وظیفه است که هم درخصوص شهدا داریم، هم درخصوص جامعه و هم به راه بزرگی که شهدا در پیش گرفتند؛ این یک تجدید پیمان با شهدا برای حرکت در مسیر آن‌هاست.

سردار وحیدی با قدردانی از حضور مردم در اینگونه مراسم‌ها خاطرنشان کرد: مردم عزیزمان همیشه خیلی خوب در این صحنه‌ها ظاهر شده‌ و نشان داده‌اند که شهدا در بین‌شان هستند و با آنها زندگی می‌کنند و آنها را اسوه و راهنمای خود قرار داده‌اند.

جانشین ستاد کل نیرو‌های مسلح ایران ادامه داد: به همین دلیل جامعه ما یک جامعه با نشاط، رو به جلو، مستحکم و با اراده‌ای است که حرکت‌های خوبی را انجام داده است.

