پیام وزیر خارجه عمان در خصوص دیدار با همتای ایرانی
وزیر خارجه عمان در پیامی در ایکس به شرح دیدارش با وزیر خارجه کشورمان پرداخت.
به گزارش ایلنا، بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان در خصوص دیدارش با عراقچی وزیر خارجه ایران نوشت: با جنابِ آقای دکتر عراقچی وزیر امور خارجهٔ جمهوری اسلامی ایران، بر عمق پیوندهای تاریخی و فرهنگی و نیز بر اهتمام و تلاش مستمر برای تقویت حوزههای همکاری میان دو کشور همسایه در تمامی زمینهها تأکید کردیم.
وی در ادامه آورده است: همچنین آخرین تحولات در عرصههای منطقهای و بینالمللی از جمله تلاشهای مرتبط با برنامهٔ صلحآمیز انرژی هستهای ایران را بررسی کردیم.