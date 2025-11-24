پیام وزیر خارجه عمان در خصوص دیدار با همتای ایرانی

به گزارش ایلنا، بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان در خصوص دیدارش با عراقچی وزیر خارجه ایران نوشت: با جنابِ آقای دکتر عراقچی وزیر امور خارجهٔ جمهوری اسلامی ایران، بر عمق پیوندهای تاریخی و فرهنگی و نیز بر اهتمام و تلاش مستمر برای تقویت حوزه‌های همکاری میان دو کشور همسایه در تمامی زمینه‌ها تأکید کردیم.