۱۰ زندانی زن استان مازندران به مناسبت ایام فاطمیه آزاد شدند
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: به مناسبت ایام پرفضیلت فاطمیه ۱۰ زندانی جرایم غیرعمد و محکوم مالی زن از زندانهای مازندران آزاد شدند.
به گزارش ایلنا، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران گفت: به همت ستاد دیه استان و گذشت شکات، به مناسبت ایام پرفضیلت فاطمیه و در سایه عنایات حضرت زهرا (س)، ۱۰ زندانی جرایم غیرعمد و محکوم مالی زن از زندانهای مازندران آزاد شدند.
وی افزود: با اقدام خداپسندانه شکات، رضایت اولیای دم و پیگیریهای ستاد دیه استان، زمینه آزادی ۱۰ زن زندانی شهرهای بابل، ساری و تنکابن فراهم شد.
پوریانی بر ترویج فرهنگ گذشت و نوعدوستی تاکید و خاطرنشان کرد: آزادی این بانوان زندانی، نمادی از همدلی و توجه به کرامت انسانی است که به نیت احترام به مقام حضرت فاطمه زهرا (س) انجام شده و واقعاً ستودنی است.
امیر دماوندی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان مازندران نیز ضمن تقدیر از خیرین و شاکیان گفت: امید داریم با مشارکت گسترده خیرین، شاهد رهایی زندانیان بیشتری از بند زندان باشیم.
وی افزود: مجموعه مردمی ستاد دیه کمک به محکومان ناشی از بدهیهای ناخواسته، حوادث کار و یا تصادفهای رانندگی را در دستور کار دارد و برای جلب مشارکتهای مردمی و فراهم کردن زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اهتمام ویژه خواهد داشت.