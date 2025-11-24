حجت الاسلام سعیدی:
فرهنگ ناب بسیجی باید در همه عرصهها گسترش یابد
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، طی پیامی هفته بسیج مستضعفین را به سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند؛ سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی
ریاست محترم سازمان بسیج مستضعفین
سلام علیکم
هفته بسیج در سال ۱۴۰۴ پس از گذر از ایام و رویدادهای اعجاب انگیز و تمدن ساز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که نقطه عطفی در تاریخ ایران و جهان بود و بسیجیان رزمنده عرصههای «خیر العمل، فاستبقوا الخیرات و احدی الحسنین» بر سر عهدی که بسته بودند خوش درخشیدند و عدهای از آنان با اقتدای از مولای خود به دیدار یار شتافته و شهید گردیدند و عده دیگر از آنان همچنان از منتظرانند.
این هفته با تلاقی با ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) هفته بسیج متفاوتی میباشد، زیرا خیل بسیجیان لشکر مخلص خدا، مقصد تا خدا را از مسیر ارادت و دلدادگی به حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) بر میگزیدند و پیشانیهای خود را با سربند یا زهرا(سلام الله علیها) مزین مینمودند و سرهای خود را به خداوند متعال به عاریه میدادند.
آغاز و ظهور تفکر نو و قدرتمند بسیجی که بیانگر درایت هوشیاری و ژرفنگری حضرت امام خمینی(رحمت الله علیه) بود کشتی بزرگ انقلاب اسلامی را دریای پرتلاطم فتنهها و دشمنیها هر روز بیشتر از گذشته مقاوم تر کرد و با ولایت پذیری و اطاعت از ولی امر و فرماندهی معظم کل قوا(مدظلهالعالی) و کسب تجربه بیشتر، بسیجیان آماده مقابله با دسیسههای بدخواهان انقلاب اسلامی گردیدند و با گسترش جبهههای گوناگون خدمت به عرصههای مختلف جهادی با مساوات و همدلی امید مردم کشور شدند و هراس ستمگران، مستکبران و بدخواهان را بیشتر و بیشتر نمودند، که انشاالله این مسیر تمدن ساز تا ظهور حضرت مهدی(عجل) بدون وقفه ادامه خواهد یافت.
اینجانب ضمن عرض تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها)، هفته بسیج را گرامی داشته و یاد و خاطره شهدای بسیجی در جبهههای گوناگون انقلاب اسلامی به خصوص شهدای بسیجی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را گرامی میدارم و برای مجروحین و جانبازان بسیجی آرزوی سلامتی مینمایم و با تاکید بر لزوم گسترش فرهنگ ناب بسیجی در تمام عرصهها و زمینههای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، علمی و فناوری، اجتماعی و امنیتی توفیقات روزافزون شجره طیبه بسیج را تحت توجهات حضرت ولی عصر(عجل) و رهبریهای حکیمانه مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنهای(مدظله¬العالی) از درگاه خداوند متعال خواهانم.
رییس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا
علی سعیدی شاهرودی