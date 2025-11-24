ایران ترور فرمانده بزرگ مقاومت را به شدت محکوم کرد

به گزارش ایلنا، وزارت امور خارجه با انتشار بیانیه‌ای، جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله به مناطق مسکونی در بیروت و ترور فرمانده بزرگ مقاومت، هیثم علی طباطبایی را به شدت محکوم کرد.

متن بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله عصر روز یکشنبه جنگنده‌های رژیم متجاوز صهیونیستی به منطقه مسکونی در ضاحیه بیروت و ترور بزدلانه فرمانده ارشد مقاومت اسلامی لبنان، شهید هیثم علی طباطبایی را که نقض فاحش آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴ و تعرضی وحشیانه علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان بوده و منجر به شهید و زخمی شدن ده‌ها نفر از شهروندان عادی لبنانی از جمله زنان و کودکان معصوم شد، به شدت محکوم کرده و بر ضرورت محاکمه و مجازات سرکردگان این رژیم به‌خاطر ارتکاب این عمل تروریستی و جنایت جنگی تاکید می‌نماید.

وزارت امور خارجه ضمن ادای احترام به مقام والای شهید هیثم علی طباطبایی که عمر بابرکت خویش را در راه دفاع از لبنان و مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی سپری کرد و با تسلیت به رهبری و رزمندگان حزب‌الله لبنان و خانواده‌های شهدا، ادامه حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی را عامل اساسی در ادامه قانون‌شکنی و تجاوزات رژیم صهیونیستی دانسته و مسئولیت مستقیم ضامنان آتش‌بس را در این خصوص خاطرنشان می‌کند.

وزارت امور خارجه با یادآوری نقض‌های مکرر آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، بی‌عملی و سکوت سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان در قبال تجاوز‌های مستمر و جنایات بی‌شمار رژیم اسرائیل علیه مردم لبنان را تأسف‌بار و غیرقابل توجیه دانسته و خواستار اقدام جدی از سوی جامعه بین‌المللی برای مقابله با تروریسم سازمان‌یافته و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی علیه لبنان و دیگر کشور‌های منطقه می‌باشد. بدون تردید ماجراجویی‌های نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا بزرگترین تهدید، نه فقط برای صلح و ثبات این منطقه بلکه برای صلح و امنیت بین‌المللی است و بنابراین مقابله با این تهدید مسئولیتی جهانی است.

