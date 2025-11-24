خبرگزاری کار ایران
لاریجانی:

برای دنیا راهی جز مقابله با رژیم صهیونی نمانده است

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی شهادت هیثم علی طباطبایی را تسلیت گفت و نوشت: نتانیاهو آنقدر ماجراجویی خود را ادامه می‌دهد تا همه دریابند راهی جز مقابله با این رژیم جعلی باقی نمانده است.

به گزارش  ایلنا، متن کامل پیام دبیر شورای عالی امنیت ملی بدین شرح است:

در شب شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها یکی از رهروان راستین آن سرور بانوان دو عالم، برادر مجاهد هیثم علی طباطبایی از فرماندهان ارشد حزب الله، به همراه چند تن از دوستانش به دست صهیونیستهای جنایتکار به شهادت رسیدند.

آنان به آرزوی خود رسیدند، اما نتانیاهو آنقدر ماجراجویی خود را ادامه می‌دهد تا همه دریابند راهی جز مقابله با این رژیم جعلی باقی نمانده است.

این ضایعه را به رهبر گرانقدر حزب الله و اعضای مجاهد آن تسلیت عرض می‌نمایم.

برای دنیا راهی جز مقابله با رژیم صهیونی نمانده است

