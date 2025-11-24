خبرگزاری کار ایران
آغاز آیین تشییع پیکر ۱۰۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران

آیین تشییع پیکر‌های مطهر ۱۰۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس صبح امروز (دوشنبه) همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها در تهران آغاز شد.

به گزارش ایلنا، آیین تشییع پیکر‌های مطهر ۱۰۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس صبح امروز (دوشنبه) همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها در تهران آغاز شد.

این آیین با حضور مسئولان لشکری و کشوری، خانواده‌های شهدا و جمعی از مردم  پایتخت از مقابل درب اصلی دانشگاه تهران آغاز و پیکر‌های شهیدان را تا معراج شهدا بدرقه می‌کنند.

بر اساس این گزارش، همزمان با تهران، پیکر‌های مطهر ۳۰۰ شهید گمنام دیگر نیز در ۳۱ استان کشور بر دوش مردم تشییع می‌شوند.

 

