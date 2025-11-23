به گزارش ایلنا، متن پیام امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش بدین شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند؛ سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی

ریاست محترم سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سلام علیکم

امروز بسیج فقط نامی در فرهنگ لغات نیست، بلکه معادل جغرافیای جهاد اسلامی در نقشه‌ سرزمین‌هایی است که جوانمردی و استقلال‌طلبی در آن‌ها ریشه دوانده و این تفکّر و مکتب ناب برخاسته از اندیشه‌ والای امام سفر کرده امت، یادآور عزّت استکبارستیزی فهمیده هایی است که یاد نامیراشان در اقلیم مدافعان این وطن تا همیشه حجّت و دلیل آزادی‌خواهان خواهد بود تا حصول وعده‌ی صادق قرآن کریم برای تحقق حکومت مستضعفین بر جهان خواهد بود.

منظومه‌ تفکّر بسیج که از خاکریز تقابل با دشمن تا جبهه‌های سازندگی و خروش ملی برای مواسات و کمک مؤمنانه گسترش یافته، در بسیاری از بزنگاه‌های تاریخ تکیه‌گاه قابل اعتماد و حصنِ مستحکمی است که به ملت ایران محدود نشده و امروز در سوریه، عراق و یمن نیز آثار و برکات بسیج مردمی را می‌توان دید.

با تأکید بر ضرورت تحکیم و ترویج فرهنگ بسیج و گرامی‌داشت یاد و خاطرهٔ بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران و نثار درود به ارواح مطهّر شهدای گلگون‌کفنِ این شجرهٔ طیبه، توفیق روزافزون جنابعالی و همکاران ارجمندتان را از درگاه ایزد منان در سایهٔ عنایات حضرت ولیّ‌عصر (عج) و دعای مجیب و هدایت‌های داهیانهٔ فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی) مسئلت می‌نمایم.

فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ خلبان حمید واحدی

