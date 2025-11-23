تولد ۳۰۰ نوزاد و انصراف ۵۰۰ خانواده از سقط جنین با اجرای طرح «نفس»

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، سردار شوقانی فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان با تشریح روند اجرای طرح «نفس» اظهار داشت: یکی از طرح‌های مهم و اثرگذاری که در مجموعه بسیج نهادینه و اجرایی شده، طرح نفس است که این طرح با هدف حمایت، پشتیبانی و ارائه مشاوره به خانواده‌هایی که در معرض سقط جنین قرار دارند، در استان سمنان به‌صورت شبکه‌ای در حال اجراست.

وی افزود: این اقدام با همکاری شبکه بهداشت و درمان و سایر دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی که می‌توانند در این حوزه کمک‌کننده باشند، انجام می‌شود و خوشبختانه نتایج مطلوب و قابل توجهی به همراه داشته است.

سردار شوقانی با اشاره به آمارهای به‌دست‌آمده از اجرای این طرح گفت: در سطح استان سمنان تاکنون ۵۰۰ خانواده از تصمیم سقط منصرف شده و مسیر فرزندآوری را انتخاب کرده‌اند و همچنین به حول و قوه الهی تا این لحظه قریب به ۳۰۰ نوزاد در قالب این طرح در استان متولد شده‌اند.

فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) ادامه داد: در هفته مبارک بسیج نیز توفیق داشتیم تا در کنار چندین خانواده‌ها از این طرح حضور پیدا کنیم و ضمن تبریک به آنان، حمایت‌هایی را که مجموعه بسیج، سپاه و شبکه بهداشت و درمان می‌توانند ارائه دهند را مورد تأکید قرار دهیم.

وی اجرای طرح «نفس» را اقدامی مهم در راستای فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ضرورت افزایش جمعیت دانست و از تلاش‌های بسیج جامعه پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی استان و همراهی دستگاه‌های اجرایی استان قدردانی کرد.

