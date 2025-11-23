خبرگزاری کار ایران
فرمانده سپاه سمنان خبر داد؛

تولد ۳۰۰ نوزاد و انصراف ۵۰۰ خانواده از سقط جنین با اجرای طرح «نفس»

فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان اعلام کرد: اجرای طرح «نفس» در استان موجب انصراف ۵۰۰ خانواده از سقط جنین و تولد ۳۰۰ نوزاد شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، سردار شوقانی فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان با تشریح روند اجرای طرح «نفس» اظهار داشت: یکی از طرح‌های مهم و اثرگذاری که در مجموعه بسیج نهادینه و اجرایی شده، طرح نفس است که این طرح با هدف حمایت، پشتیبانی و ارائه مشاوره به خانواده‌هایی که در معرض سقط جنین قرار دارند، در استان سمنان به‌صورت شبکه‌ای در حال اجراست.

وی افزود: این اقدام با همکاری شبکه بهداشت و درمان و سایر دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی که می‌توانند در این حوزه کمک‌کننده باشند، انجام می‌شود و خوشبختانه نتایج مطلوب و قابل توجهی به همراه داشته است.

سردار شوقانی با اشاره به آمارهای به‌دست‌آمده از اجرای این طرح گفت: در سطح استان سمنان تاکنون ۵۰۰ خانواده از تصمیم سقط منصرف شده و مسیر فرزندآوری را انتخاب کرده‌اند و همچنین به حول و قوه الهی تا این لحظه قریب به ۳۰۰ نوزاد در قالب این طرح در استان متولد شده‌اند.

فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) ادامه داد: در هفته مبارک بسیج نیز توفیق داشتیم تا در کنار چندین خانواده‌ها از این طرح حضور پیدا کنیم و ضمن تبریک به آنان، حمایت‌هایی را که مجموعه بسیج، سپاه و شبکه بهداشت و درمان می‌توانند ارائه دهند را مورد تأکید قرار دهیم.

وی اجرای طرح «نفس» را اقدامی مهم در راستای فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ضرورت افزایش جمعیت دانست و از تلاش‌های بسیج جامعه پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی استان و همراهی دستگاه‌های اجرایی استان قدردانی کرد.

