رابطه ایران و عراق مستحکم و بدون گسست است

به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی امروز شنبه یکم آذرماه در دیدار سید محسن حکیم مشاور ارشد سید عمار حکیم و نایب رئیس جریان حکمت ملی عراق، افزود: رابطه بین ایران و عراق محکم، تاریخی، ریشه‌دار و بدون گسست است و روز به روز نیز استحکام بیشتری می‌یابد و مایه امید جهان اسلام خواهد بود.