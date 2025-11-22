خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ولایتی:

رابطه ایران و عراق مستحکم و بدون گسست است

رابطه ایران و عراق مستحکم و بدون گسست است
کد خبر : 1717737
لینک کوتاه کپی شد.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل، حضور و هوشمندی بی‌سابقه مردم عراق در انتخابات اخیر را دستاوردی بزرگ قلمداد کرد که در تاریخ عراق بی‌سابقه است.

به گزارش  ایلنا،  علی اکبر ولایتی امروز شنبه یکم آذرماه در دیدار سید محسن حکیم مشاور ارشد سید عمار حکیم و نایب رئیس جریان حکمت ملی عراق، افزود: رابطه بین ایران و عراق محکم، تاریخی، ریشه‌دار و بدون گسست است و روز به روز نیز استحکام بیشتری می‌یابد و مایه امید جهان اسلام خواهد بود.

حکیم نیز در این دیدار آخرین وضعیت کشور عراق پس از انتخابات اخیر را تشریح کرد و اقبال و حضور بی سابقه مردم در انتخابات با وجود توطئه‌های دشمنان را دستاوردی بزرگ برای کشور عراق ارزیابی کرد.

وی همچنین ضمن تشکر از پیام ولایتی درباره انتخابات عراق، آن را حاوی نکاتی بسیار مهم دانست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب