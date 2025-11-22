خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده کل ارتش:

بسیج موجب تقویت امنیت و ثبات ملی شده است

بسیج موجب تقویت امنیت و ثبات ملی شده است
کد خبر : 1717728
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده کل ارتش در پیامی خطاب به رئیس سازمان بسیج مستضعفان، اقدامات این سازمان را موجب تقویت امنیت و ثبات ملی جمهوری اسلامی ایران خواند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر ستاد «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، طی پیامی خطاب به سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، ضمن تبریک سالروز تشکیل این سازمان، همدلی و همسویی نیروهای مسلح را سرمایه‌ای راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.
متن پیام فرمانده کل ارتش به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند؛ سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی
ریاست محترم سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سلام علیکم
پنجم آذر ماه، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، فرصتی است ارزشمند برای پاسداشت نهادی که با تدبیر حکیمانه حضرت امام خمینی‌(ره) پایه‌گذاری شد؛ ابتکاری تاریخی که موجبات حضور سازمان‌یافته، مؤمنانه و مسئولانه مردم ولایتمدار ایران اسلامی را در عرصه‌های دفاعی و فرهنگی و اجتماعی فراهم ساخت و آنان را به پشتوانه‌ای پایدار برای کشور تبدیل کرد.
بسیج مستضعفان در طول عمر بابرکت خویش، با اتکا به ایمان، اخلاص و روحیه جهادی تک تک بسیجیان مخلص و لشکریان امام عصر (عج)‌ و بهره‌گیری از رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا، در مقابله با توطئه‌ها و تهدیدات دشمنان و بدخواهان نقش‌ بی بدیلی ایفا کرده و نه‌تنها موجب تقویت امنیت و ثبات مَلی شده بلکه عمق پیوند خویش با آرمان‌های انقلاب اسلامی، امامین انقلاب و مردم عزیز ایران را به نمایش گذاشته و همواره پاسدار امید، مقاومت و و انسجام و همدلی ملت عزیز ایران بوده است.
اکنون نیز که دشمنان با سیاه‌ترین توطئه‌ها، می‌کوشند تا به خیال خامشان، مقابل ملت بزرگ ایران بایستند، هماهنگی سازنده میان بسیج، ارتش، سپاه، فراجا و سایر دستگاه‌های دفاعی و امنیتی، ظرفیتی است ارزشمند برای افزایش توان بازدارندگی ایران اسلامی و ارتقای انسجام ملی. این همدلی و هم‌سویی میان نیروهای مسلح، که ریشه در باورهای مشترک و مسئولیت‌پذیری ملی دارد، سرمایه‌ای راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و لازم است بیش از پیش تقویت شود.
اینجانب، ضمن گرامیداشت سالروز بسیج پرافتخارو سرافراز، توفیق روزافزون جنابعالی، فرماندهان، پاسداران مدیران و مسئولین و آحاد بسیجیان سخت‌کوش و نجیب همیشه در صحنه را در مسیر خدمت به مردم و صیانت از عزت و اقتدار کشور، از خداوند منان مسئلت دارم.

 

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرلشکر ستاد امیر حاتمی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب