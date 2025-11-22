دیوان عالی کشور بدون توجه به جنگ روانی دشمن به خدمت جهادی خود ادامه دهند

به گزارش ایلنا، جلسه شورای معاونین به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور روز شنبه یکم آذرماه برگزار و امور جاری دیوان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حجت الاسلام منتظری در ابتدای این جلسه با تسلیت ایام شهادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: حضرت فاطمه (س) گوهر ناشناخته‌ای برای بشریت است که فهم و تبیین جایگاه واقعی ایشان برای بشریت ممکن نیست و هیچ خطبه و سخنرانی نمی‌تواند حق معرفت را در خصوص ایشان آنگونه که شایسته است ادا کند، تنها بیان و کلام پیامبر (ص) است که از همه‌ی تعبیرات درباره‌ی دختر گرامی‌شان رساتر و جامع‌تر است.

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه نکاتی را در خصوص کرامت و منزلت حضرت فاطمه علیها السلام نزد پیامبر (ص) متذکر شد و تصریح کرد: حضرت می‌فرمایند: «فاطمه علیهاالسلام بضعة منی من سرّها فقد سرّنی و من ساء‌ها فقد ساءنی، فاطمه علیهاالسلام أعزّ البرّیة علیّ» فاطمه علیهاالسلام پاره تن من است هر که او را خشنود کند مرا خشنود کرده و هر که او را آزار دهد مرا آزار داده است؛ فاطمه علیهاالسلام عزیزترین مردم نزد من می باشد.» این تعابیر و به کار بردن تعبیر (فداها ابوها) نشاندهنده اوج علاقه، احترام و شناخت آن حضرت نسبت به جایگاه والای این بانوی بزرگ است.

وی با تاکید بر اینکه حضرت زهرا (س) حق بسیاری بر گردن شیعیان، مسلمان و بشریت دارند ،خاطرنشان کرد: سیره حضرت زهرا (س) آموزه‌ای متعالی در باب ولایتمداری و دفاع از ارزش‌های اسلام ناب محمدی (ص) و ولایت است.

منتظری عنوان کرد: حضرت فاطمه (ص) در حمایت از ولایت و امامت سنگ تمام گذاشت و ایشان شهیده راه ولایت است که هیچ گاه از مسیر ولایت جدا نشد و در راه دفاع از اسلام و ولایت جهادگونه ایستادگی نمود؛ ما افتخار می‌کنیم که دنباله رو آن حضرت در مسیر تبعیت از ولایت باشیم و ان شاء الله در سایه الطاف حضرت ولیعصر (عج)، و با پیروی از سیره ائمه اطهار علیهم السلام بالاخص حضرت زهرا (س) بتوانیم در جهت اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گام برداریم.

رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنانش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عزت آفرین انقلاب با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج بر نقش بی بدیل بسیج در دفاع از ارزش‌ها و حفاظت از نظام اسلامی و امنیت کشور تاکید کرد و گفت: همه ما به بسیج و بسیجیان مدیون و بدهکاریم، در دوران دفاع مقدس حضور مؤمنانه و پرتلاش نیروهای مخلص بسیجی در صحنه‌های مختلف این کشور را از خطرات حفظ نمود و ما به پشتوانه بسیج در ۸ سال جنگ تحمیلی مقابل دنیای کفر و ظلم ایستادگی کردیم.

وی با بیان اینکه بسیج شجره طیبه انقلاب و خار چشم دشمنان است تاکید کرد: تشکیل بسیج به فرمان امام خمینی (ره) از برکات بزرگ انقلاب اسلامی به شمار می‌آید و همه ما وظیفه داریم فرهنگ بسیجی را زنده نگه داریم و به آن افتخار کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: از ریاست قوه قضاییه و سایر مسئولین امر و همکاران قضایی و اداری دیوان عالی کشور که در دوران درمان جویای احوال اینجانب بوده‌اند صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی همچنین ضمن قدردانی از زحمات رئیس دفتر، معاونین، قضات و کارکنان که در خدمت رسانی به مراجعین نقش آفرینی نمودند تصریح کرد:لازم است کماکان بدون توجه به جنگ روانی دشمن در تخریب همکاران در فضای مجازی، به خدمت جهادی خود ادامه دهید.

در ادامه این جلسه عبدالحمید مرتضوی معاون نظارت دیوان عالی کشور بر لزوم رفع اشکالات در ارجاع هوشمند پرونده‌ها با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکید و خاطرنشان کرد: طبق تاکید رئیس دیوان عالی کشور و در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و با عنایت به تخصصی بودن شعب دیوان عالی کشور، باید از ارجاع هوشمند و الکترونیک پرونده‌ها بهره برد و دستیابی به این مهم، نقش مهمی در شفافیت دادرسی، صرفه جویی در وقت و هزینه و تسریع امور دارد.

غلامرضا انصاری معاون هیات عمومی در این جلسه از استقبال جامعه حقوقی برای شرکت در جلسات وحدت رویه هیئت عمومی و ارسال درخواست‌های متعدد در این زمینه خبر داد.

حجت الاسلام سید رضا سیدکریمی حسینی معاون قضایی دیوان عالی کشور گزارشی از فرایند رسیدگی در شعب دیوان و عملکرد شعب دیوان از طریق ابرام، نقض، رد اعاده دادرسی، تجویز اعاده دادرسی، پیشنهاد اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، احاله، تجمیع احکام، حل اختلاف و ... ارائه داد.

علی اکبر بختیاری عضو معاون و رئیس دفتر ریاست دیوان عالی کشور در این جلسه با تبیین فرایند بازنگری در ساختار تشکیلات دیوان عالی کشور گفت: یک پست معاون قضایی به پست‌های معاونین اضافه شده و ایجاد پست دستیار قضایی برای کارکنان اداری در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام/