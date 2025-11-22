رایزنی سفیر ایران با مقام ترک درباره آخرین وضعیت روند اطفای حریق جنگل الیت

به گزارش ایلنا، در پی وقوع آتش‌سوزی در جنگل الیت در استان مازندران و تشدید اقدامات اطفای حریق، «محمدحسن‌ حبیب‌الله‌زاده» سفیر جمهوری اسلامی ایران در آنکارا طی گفت‌وگوی تلفنی با «عبدالقدیر پولادت» معاون وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه پیرامون آخرین وضعیت روند اطفای حریق جنگل الیت با وی گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده دو فروند هواپیمای اطفای حریق از ترکیه به همراه یک بالگرد و هشت نیروی متخصص در روند اطفای حریق جنگل الیت مشارکت دارند.

