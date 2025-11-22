خبرگزاری کار ایران
توصیه قوه قضاییه درباره موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به شهروندان توصیه کرد از داشتن مجوز فعالیت موسسه‌های اعزام دانشجو به خارج اطمینان یابند.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامکی از شهروندان خواست که پیش از عقد قرارداد اعزام دانشجو به خارج از کشور از داشتن مجوز فعالیت موسسه، اطمینان یابند.

به گزارش ایلنا، متن این پیامک به شرح زیر است:

«پیش از عقد قرارداد اعزام دانشجو به خارج از کشور، با مراجعه به سایت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ؛ به عنوان تنها مرجع صدور مجوز فعالیت موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور؛ از داشتن مجوز فعالیت موسسه، اطمینان یابید.

 

