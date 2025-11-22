مهدی یونسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت آتش سوزی جنگل الیت، گفت: آتش‌سوزی شامگاه ۲۴ آبان آغاز شد، ابتدا حدود ۱۶ نیرو و همراه با چند بالگرد وارد منطقه شدند و آتش را خوب کنترل کردند.

استاندار مازنداران ادامه داد: آتش کنترل شد و حدود ۵ الی ۱۰ درصد مانده بود که به وزش شدید باد برخورد که این باعث تشدید آتش شد تا ۲ الی ۳ روز هم مسئله کنترل شد اما زمانی که مشاهده کردیم آتش در حال ادامه پیدا کردن است، با مسئولان امر حدود ۶ الی ۷ بالگرد را وارد منطقه کردیم، ایلوشن که مخصوص این کار است هم به منطقه اعزام شد.

وی افزود: الان حدود ۴۰۰ الی ۴۵۰ نفر نیرو از استان‌های مجاور وارد شدند همچنین با آتش نشانی تهران هماهنگ کردیم و نیرو به منطقه آمد. نیروهای خبره عملیاتی و امدادی وارد منطقه شدند.

یونسی خاطرنشان کرد: باتوجه به وضعیت اقلیمی منطقه، شیب فراوان حدود ۸۰ درصد، ارتفاع شدید و لاشه‌های خشکی که در جنگل وجود دارد، وضعیت موجود را تشدید کرده است. الحمدالله تا این لحظه بخشی از این‌ها کنترل و مهار شده است و امیدواریم که این ادامه پیدا کند.

وی درباره ارسال کمک از سوی کشور ترکیه گفت: کمک ترکیه در حال آمدن است؛ اما بچه‌های خودمان تجربه و مهارت کافی دارند، ترکیه درحال آمدن است و ان‌شاالله اگر نیاز باشد از روسیه کمک بگیریم.

استانداران مازندران در پایان گفت: جا دارد از هیات محترم دولت که وارد میدان شدند و همچنین نیروهای بومی و منطقه‌ای که آمدند و دستمان را گرفتند تقدیر و تشکر می‌کنم.

انتهای پیام/