در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

آخرین وضعیت آتش‌سوزی جنگل الیت از زبان استاندار مازندران/ لازم باشد از روسیه کمک می‌گیریم

استاندار مازنداران گفت: آتش‌سوزی جنگل «الیت» در مازندران از شامگاه ۲۴ آبان آغاز شده و ۷ بالگرد و هواپیمای «ایلوشن» در عملیات اطفای حریق جنگل الیت فعال شدند.

مهدی یونسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت آتش سوزی جنگل الیت، گفت: آتش‌سوزی شامگاه ۲۴ آبان  آغاز شد، ابتدا حدود ۱۶ نیرو و همراه با چند بالگرد وارد منطقه شدند و آتش را خوب کنترل کردند.

استاندار مازنداران ادامه داد: آتش کنترل شد  و حدود ۵ الی ۱۰ درصد مانده بود که به وزش شدید باد برخورد که این باعث  تشدید آتش شد تا ۲ الی ۳ روز  هم مسئله کنترل شد اما زمانی که مشاهده کردیم آتش در حال ادامه پیدا کردن   است،  با مسئولان امر حدود ۶ الی ۷ بالگرد را وارد منطقه  کردیم، ایلوشن   که مخصوص این کار است هم به منطقه اعزام شد.

وی افزود: الان حدود ۴۰۰ الی ۴۵۰ نفر نیرو از استان‌های مجاور وارد شدند همچنین  با آتش نشانی تهران هماهنگ کردیم و نیرو به منطقه آمد. نیروهای خبره عملیاتی  و امدادی وارد منطقه  شدند.

یونسی خاطرنشان کرد: باتوجه به وضعیت اقلیمی  منطقه، شیب  فراوان حدود ۸۰ درصد، ارتفاع شدید و لاشه‌های خشکی که در جنگل وجود دارد، وضعیت موجود را تشدید کرده است. الحمدالله تا این لحظه بخشی از این‌ها کنترل و مهار شده است و امیدواریم که این ادامه پیدا کند.

وی درباره ارسال کمک از سوی کشور ترکیه گفت: کمک ترکیه در حال آمدن است؛ اما بچه‌های خودمان تجربه و مهارت کافی دارند، ترکیه درحال آمدن است و ان‌شاالله اگر نیاز باشد از روسیه کمک بگیریم.

استانداران مازندران در پایان گفت: جا دارد از هیات محترم دولت که وارد میدان شدند و همچنین نیروهای بومی و منطقه‌ای که آمدند و دستمان را گرفتند تقدیر و تشکر می‌کنم.

