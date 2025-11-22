خبرگزاری کار ایران
از سوی پزشکیان صورت گرفت؛

ابلاغ قانون اصلاح بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی

ابلاغ قانون اصلاح بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی
رئیس جمهور «قانون اصلاح بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را جهت اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «اصلاح بند«الف» ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۴ به تایید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

انتهای پیام/
