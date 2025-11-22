خبرگزاری کار ایران
پیام وزیر کشور به مناسبت هفته بسیج

وزیر کشور در پیامی به مناسبت هفته بسیج مستضعفین، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر بسیجی، تاکید کرد: بسیج فرهنگی متعالی و تفکری پویا است که ریشه در ایثار، اخلاص و مردم‌باوری دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، متن پیام مومنی وزیر کشور به این شرح است:

فرارسیدن هفته بسیج مستضعفین، یادآور رویش نهالی است که امروز به درختی تناور و پرثمر تبدیل شده و سایه امنیت، خدمت و امید را گسترانیده است.  

بسیج، فراتر از یک سازمان، یک فرهنگ متعالی و یک تفکر پویا است؛ تفکری که ریشه در ایثار، اخلاص و مردم‌باوری دارد. این شجره طیبه، از دوران دفاع مقدس تا عرصه‌های سازندگی، و از رویارویی با بحران‌های طبیعی تا میدان‌های جهاد علمی و فرهنگی، همواره پیشگام بوده و به عنوان بازوی توانمند نظام و تکیه‌گاه مطمئن مردم، نقش‌آفرینی کرده است.  

وزارت کشور همواره بر نقش بی‌بدیل این نهاد مردمی در مدیریت بحران‌ها، خدمت‌رسانی بی‌منت به ولی‌نعمتان انقلاب و حفظ آرامش جامعه تاکید داشته و آن را ارج می‌نهد.  

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر بسیجی، فرارسیدن هفته بسیج را به محضر فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، آحاد مردم شریف ایران و به‌ویژه فرماندهان این سازمان و بسیجیان سلحشور و بی‌ادعا تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون همه عزیزان را در راه خدمت به اسلام و ایران و تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی مسئلت دارم.

