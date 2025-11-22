استیضاح وزیر راه در ۱۶ محور تقدیم هیات رییسه مجلس شد

به گزارش ایلنا، زینب قیصری از ارسال طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد، در ۱۶ محور به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای این استیضاح، گفت؛ در مجموع تاکنون بیش از ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس طرح های استیضاح وزیر راه و شهرسازی را به امضا رسانده‌اند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تاکید کرد: تمام تلاش نمایندگان، عدم استفاده از ابزار استیضاح است به همین منظور سعی مجلس، تمسک به دیگر ابزارهای نظارتی از جمله تذکر و سوال جهت هدایت وزرا به ریل اصلی و قانونی است بنابراین مجلس با طرح بیش از ۴۰۰ تذکر و ۳۴۰ سوال نسبت به عملکرد خانم مالواجرد سعی کرد این وزارتخانه را به مسیر اصلی و درست خود هدایت کنند اما متاسفانه این مهم به نتیجه نرسید و نمایندگان مجبور به استفاده از ابزار استیضاح شدند.

