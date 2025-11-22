به گزارش ایلنا، کمیسیون اصل نودم در مجلس در هفته جاری در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه جلسه خواهد داشت که دستور آن به شرح زیر است:

سه شنبه، ۴ آذر ماه

جلسه کمیسیون با حضور رئیس کل گمرک و معاونین وزارتخانه های صمت، دفاع، اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص بررسی آخرین وضعیت راه اندازی سامانه جدید امور گمرکی

جلسه کمیسیون با حضور وزیر آموزش و پرورش، معاونین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاون معاونت حقوقی ریاست جمهوری، رئیس هیات عالی جذب اعضای هیات علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس دانشگاه فرهنگیان در خصوص بررسی موضوع بازنشستگی اجباری برخی از اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

چهارشنبه؛ ۵ آذر ماه

جلسه کمیته ساماندهی و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان برای بررسی و تصمیم گیری درخصوص پرونده ها و شکایات واصله.

