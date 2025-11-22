خبرگزاری کار ایران
در کمیسیون اصل نود با حضور وزیر آموزش و پرورش؛

بازنشستگی اجباری اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان بررسی می‌شود

بازنشستگی اجباری اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان بررسی می‌شود
کمیسیون اصل نود مجلس موضوع بازنشستگی اجباری برخی از اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان را با حضور وزیر آموزش و پرورش و مسئولان مربوطه بررسی خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، کمیسیون اصل نودم در مجلس در هفته جاری در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه جلسه خواهد داشت که دستور آن به شرح زیر است:

سه شنبه، ۴ آذر ماه

جلسه کمیسیون با حضور رئیس کل گمرک و معاونین وزارتخانه های صمت، دفاع، اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص بررسی آخرین وضعیت راه اندازی سامانه جدید امور گمرکی

جلسه کمیسیون با حضور وزیر آموزش و پرورش، معاونین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاون معاونت حقوقی ریاست جمهوری، رئیس هیات عالی جذب اعضای هیات علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس دانشگاه فرهنگیان در خصوص بررسی موضوع بازنشستگی اجباری برخی از اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

چهارشنبه؛ ۵ آذر ماه

جلسه کمیته ساماندهی و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان برای بررسی و تصمیم گیری درخصوص پرونده ها و شکایات واصله.

 

