در کمیسیون اصل نود با حضور وزیر آموزش و پرورش؛
بازنشستگی اجباری اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان بررسی میشود
کمیسیون اصل نود مجلس موضوع بازنشستگی اجباری برخی از اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان را با حضور وزیر آموزش و پرورش و مسئولان مربوطه بررسی خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، کمیسیون اصل نودم در مجلس در هفته جاری در روزهای سهشنبه و چهارشنبه جلسه خواهد داشت که دستور آن به شرح زیر است:
سه شنبه، ۴ آذر ماه
جلسه کمیسیون با حضور رئیس کل گمرک و معاونین وزارتخانه های صمت، دفاع، اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص بررسی آخرین وضعیت راه اندازی سامانه جدید امور گمرکی
جلسه کمیسیون با حضور وزیر آموزش و پرورش، معاونین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاون معاونت حقوقی ریاست جمهوری، رئیس هیات عالی جذب اعضای هیات علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس دانشگاه فرهنگیان در خصوص بررسی موضوع بازنشستگی اجباری برخی از اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
چهارشنبه؛ ۵ آذر ماه
جلسه کمیته ساماندهی و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان برای بررسی و تصمیم گیری درخصوص پرونده ها و شکایات واصله.