وزیر کشور در گفت‌وگو با ایلنا:

دیپلماسی استانی سیاست قطعی دولت است/ بسیاری از مسائل در تبادل بین دو استان همجوار خارج از بروکراسی پیچیده اداری حل می‌شد

وزیر کشور گفت: دیپلماسی استانی بخشی از سیاست همسایه‌محوری دولت است ما ۱۶ استان مرزی داریم و در این رویه تنها کشورهای همسایه مدنظر نیستند، بلکه علاوه بر کشورهای همسایه، کشورهای منطقه هم هستند و این سیاست قطعی دولت است.

اسکندر مومنی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این که  تاکید بر دیپلماسی استانی زیاد است؛ چقدر ضرورت دارد از ظرفیت استان‌های مرزی برای  دیپلماسی استانی استفاده کرد، گفت: رویکرد همسایه‌محوری  و منطقه محوری؛خاص یک منطقه نیست کل همسایگان و  منطقه مورد نظر است. 

وزیر کشور بیان کرد: دیپلماسی استانی سیاست قطعی دولت،‌ وزارت کشور و وزارت خارجه  است. بعد از یک دهه دوباره ایران اجلاس اکو را فعال کرد و مشاهده کردیم بلافاصله کشورهای دیگری دواطلب شدند و  سال بعد در پاکستان است.

وی با اشاره به دیپلماسی استانی، بیان کرد: در مورد استان‌ها و دیپلماسی استانی، سیاست همسایه محوری صرفاً  این نیست که فقط مقامات مرکز یعنی   روسای جمهور یا وزرا باشند، بلکه  خود منطقه  و استانداران باید با هم تعامل داشته باشند. در کردستان هم این نشست را داشتیم، در مشهد هم این نشست برگزار شد و در حاشیه خزر و رشت نشستی برگزار کردیم و در استان‌های مرزی دیگر هم این نشست‌ها برگزار خواهد شد.

مومنی خاطرنشان کرد: ما ۱۶ استان مرزی داریم، تنها کشورهای همسایه نیستند، بلکه همسایه و کشورهای منطقه هستند  و این سیاست قطعی دولت است.

وی تاکید کرد: وزارت خارجه و وزارت کشور در این زمینه  بسیار با هم هماهنگ هستند و این را توسعه خواهند داد. 

وزیر کشور گفت: بسیاری از مسائل، نیازها و کارها در تبادل بین دو استان همجوار خارج از  بروکراسی پیچیده اداری حل می‌شود.

