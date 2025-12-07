اسکندر مومنی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این که تاکید بر دیپلماسی استانی زیاد است؛ چقدر ضرورت دارد از ظرفیت استان‌های مرزی برای دیپلماسی استانی استفاده کرد، گفت: رویکرد همسایه‌محوری و منطقه محوری؛خاص یک منطقه نیست کل همسایگان و منطقه مورد نظر است.

وزیر کشور بیان کرد: دیپلماسی استانی سیاست قطعی دولت،‌ وزارت کشور و وزارت خارجه است. بعد از یک دهه دوباره ایران اجلاس اکو را فعال کرد و مشاهده کردیم بلافاصله کشورهای دیگری دواطلب شدند و سال بعد در پاکستان است.

وی با اشاره به دیپلماسی استانی، بیان کرد: در مورد استان‌ها و دیپلماسی استانی، سیاست همسایه محوری صرفاً این نیست که فقط مقامات مرکز یعنی روسای جمهور یا وزرا باشند، بلکه خود منطقه و استانداران باید با هم تعامل داشته باشند. در کردستان هم این نشست را داشتیم، در مشهد هم این نشست برگزار شد و در حاشیه خزر و رشت نشستی برگزار کردیم و در استان‌های مرزی دیگر هم این نشست‌ها برگزار خواهد شد.

مومنی خاطرنشان کرد: ما ۱۶ استان مرزی داریم، تنها کشورهای همسایه نیستند، بلکه همسایه و کشورهای منطقه هستند و این سیاست قطعی دولت است.

وی تاکید کرد: وزارت خارجه و وزارت کشور در این زمینه بسیار با هم هماهنگ هستند و این را توسعه خواهند داد.

وزیر کشور گفت: بسیاری از مسائل، نیازها و کارها در تبادل بین دو استان همجوار خارج از بروکراسی پیچیده اداری حل می‌شود.

انتهای پیام/