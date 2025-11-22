الیاس حضرتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت آتش‌سوزی جنگل الیت و پیگیری‌های دولت گفت: خانم انصاری رئیس سازمان محیط‌زیست در محل آتش‌سوزی حضور دارند، هواپیماهای اطفاء حریق تاکنون در دو مرتبه شروع به آب‌پاشی کرده‌اند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت بیان کرد: این هواپیماها حدود ۴۰ تن آب در خود جای می‌دهند و کارها در حال انجام است.

حضرتی تاکید کرد: ستاد بحران استان تشکیل شده است. خانم انصاری در همین زمان با آقای استاندار جلسه گذاشته‌اند و هواپیماها دو پرواز داشته‌اند.

وی بیان کرد: الان ۴۰۰ نفر از محیط‌بانان، جنگل‌بانان، نیروهای هلال احمر و نیروهای مرزی با هلی‌برد به منظور اطفاء حریق در منطقه حضور دارند.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت افزود: از صبح امروز هم دو هواپیمای اطفاء حریق کشورمان (ایلوشن) اقدام کردند و باید مجددا آب گیری کنند و به منطقه بازگردند.

حضرتی بیان کرد: جلسه ستاد مدیریت بحران کشور با حضور رئیس سازمان محیط زیست، رئیس ستاد مدیریت بحران کشور آقای ساجدی‌نیا ، استاندار و سایر نمایندگان حقوقی تشکیل شده است.

وی درخصوص کمک‌های خارجی به کشورمان درخصوص اطفاء حریق جنگل الیت گفت: هواپیماهای کشور ترکیه هنوز به کشورمان نیامده‌اند. فعلا کشور ترکیه اعلام آمادگی کرده است ولی هنوز کاری انجام نشده است و فکر می‌کنم با هواپیماهای خودمان قابل حل باشد و شاید خیلی نیاز به کمک نباشد.

رئیس شورای اطلاع دولت بیان کرد: بین ۶ تا ۸ بالگرد در منطقه مرتب حضور دارند و مشغول اطفاء حریق هستند که یکی از این بالگردها به هلی‌برد مشغول است و ۷ بالگرد دیگر مشغول اطفاء حریق هستند.

وی گفت: حدود ۸ هکتار دچار حریق شده اند. منطقه وسیع است اما امیدوارم به زودی اطفاء حریق صورت گیرد.

انتهای پیام/