در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

توضیحات رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره روند اطفای حریق جنگل الیت

توضیحات رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره روند اطفای حریق جنگل الیت
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفت: هواپیماهای اطفاء حریق تاکنون در دو مرتبه شروع به آب‌پاشی کرده‌اند. منطقه وسیع است اما امیدوارم به زودی اطفاء حریق صورت گیرد.

الیاس حضرتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت  آتش‌سوزی جنگل الیت و پیگیری‌های دولت گفت: خانم انصاری رئیس سازمان محیط‌زیست در محل آتش‌سوزی حضور دارند، هواپیماهای اطفاء حریق تاکنون  در دو مرتبه  شروع به آب‌پاشی کرده‌اند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت بیان کرد: این هواپیماها حدود ۴۰ تن آب در خود جای می‌دهند و کارها  در حال انجام است. 

حضرتی تاکید کرد: ستاد بحران استان تشکیل شده است. خانم انصاری در همین زمان با آقای استاندار جلسه گذاشته‌اند و  هواپیماها دو پرواز داشته‌اند.   

وی  بیان کرد:   الان ۴۰۰ نفر از محیط‌بانان، جنگل‌بانان، نیروهای هلال احمر و نیروهای مرزی با هلی‌برد به منظور اطفاء حریق  در منطقه حضور دارند. 

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت افزود: از صبح امروز هم دو هواپیمای اطفاء حریق کشورمان  (ایلوشن) اقدام کردند و باید مجددا آب گیری کنند و به منطقه بازگردند.

حضرتی بیان کرد: جلسه ستاد مدیریت بحران کشور با حضور رئیس سازمان محیط زیست، رئیس ستاد مدیریت بحران کشور آقای ساجدی‌نیا ، استاندار و سایر نمایندگان حقوقی تشکیل شده است.

وی  درخصوص کمک‌های خارجی به کشورمان درخصوص اطفاء حریق جنگل الیت گفت: هواپیماهای کشور ترکیه هنوز به کشورمان نیامده‌اند. فعلا کشور ترکیه اعلام آمادگی کرده است ولی هنوز کاری انجام نشده است و فکر می‌کنم با هواپیماهای خودمان قابل حل باشد و شاید خیلی نیاز به کمک نباشد. 

رئیس  شورای اطلاع  دولت بیان کرد: بین ۶ تا ۸ بالگرد در منطقه مرتب حضور دارند و مشغول اطفاء حریق هستند که یکی از این بالگردها به هلی‌برد مشغول است و ۷ بالگرد دیگر مشغول اطفاء حریق هستند.

وی گفت: حدود ۸ هکتار دچار حریق شده اند. منطقه وسیع است اما امیدوارم به زودی اطفاء حریق صورت گیرد.

انتهای پیام/
خبرنگار : سمیرا عالم پناه
