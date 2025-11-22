بسیجیان عزت و آزادگی را برای ایران به ارمغان آوردند

به گزارش ایلنا، سرلشکر علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) در پیامی به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج، تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان حضرت امام خمینی (ره) را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی برشمرد.

سرلشکر عبداللهی با تأکید بر اینکه پس از گذشت بیش از چهار دهه از عمر پربرکت انقلاب اسلامی، آثار و ثمرات حماسه‌آفرینی‌ها، فداکاری‌ها و مجاهدت‌های بی‌وقفه بسیج در همه عرصه‌ها کاملاً مشهود است، اظهار داشت: ملت شریف ایران اسلامی، آرامش، امنیت و آسایش امروز خود را مرهون ایثار و از خودگذشتگی بسیجیانی است که مفسر واقعی واژه ایثار بوده و با الهام از مکتب عاشورایی حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع)، عزت، عظمت و آزادگی را برای ایران اسلامی به ارمغان آوردند.

وی در ادامه با تبریک هفته بسیج به آحاد بسیجیان مخلص و تجلیل از مقام شامخ شهیدان و حماسه‌سازان این نهاد مقدس، بر حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) از اهداف والای بسیج تأکید کرد.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) در پایان با اشاره به رهبری حکیمانه فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، خاطرنشان ساخت: تفکر مقاومت و فرهنگ بسیجی ملت ایران، زمینه‌ساز تحقق آرمان بزرگ جامعه بشری یعنی رهایی از سلطه سلطه‌گران و مستکبران خواهد شد.

انتهای پیام/