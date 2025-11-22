رسیدگی نهایی به دو طرح در کمیسیون ویژه حمایت از تولید

به گزارش ایلنا، کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسات هفته جاری، دو طرح مهم حوزه تقویت تولید و رفع موانع را مورد رسیدگی نهایی قرار می‌دهد.

بر اساس دستورکار اعلام‌شده، این کمیسیون بررسی نهایی طرح اصلاح ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را در اولویت قرار داده است. همچنین طرح الحاق دو جزء به تبصره (۲) بند «چ» ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز در دستور رسیدگی نهایی قرار دارد.

جلسه کمیته نحوه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز روز (چهارشنبه ۵ آذرماه) برگزار می‌شود. در این جلسه، ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، اتاق‌های بازرگانی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این نشست حضور خواهند داشت تا درباره اصلاحات پیشنهادی و نحوه بهبود نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تبادل نظر کنند.

