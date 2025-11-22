خبرگزاری کار ایران
رفیعی:

ضعف مدیریت در اطفای حریق جنگل‌های هیرکانی موج می‌زند/ کشور مسئولان عملیاتی و پای کار می‌خواهد

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس با انتقاد شدید از مدیریت اطفای حریق حنگل‌های هیرکانی گفت: مسوولان مربوطه از دفاتر خود خارج و در صحنه عملیاتی حاضر شوند.

به گزارش ایلنا،  سمیه رفیعی،  مجلس با اشاره به تداوم حریق در جنگل‌های شمال کشور افزود: متاسفانه ضعف پایش و جدی نگرفتن مسوولان مربوطه موجب ایجاد وضعیت فعلی شده است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی جنگل‌های هیرکانی را میراث چند میلیون ساله کشور دانست و با اشاره به ارایه گزارش‌های جذاب توسط مسوولان در جلسات و مانورهای بی‌نتیجه در خصوص اطفای حریق منابع طبیعی و محیط زیست کشور گفت: نبود فرماندهی واحد و عدم هماهنگی لازم در این زمینه در کنار بی‌مسوولیتی برخی مسوولان موجب شده که حریق جنگل‌های هیرکانی مهار نشود.

رفیعی با اشاره به این که ضعف مدیریت در اطفای حریق جنگل‌های شمال موج می‌زند خواستار ورود فوری و عملیاتی مسوولان این حوزه شد و گفت: از وزرای کشور، جهاد کشاورزی و  رییس سازمان محیط زیست انتظار می‌رود هرچه سریعتر شخصا در این خصوص ورود کرده و به این نابسامانی در این خصوص پایان دهند.

وی از ورود فراکسیون محیط زیست مجلس به موضوع حریق جنگلهای شمال کشور خبر داد و گفت: قطعا با هرگونه سهل‌انگاری در این خصوص برخورد جدی خواهد شد.

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس همچنین خواستار برخورد جدی و سریع دستگاه قضایی برای شناسایی عاملان حریق جنگل‌های هیرکانی و تخلفات مسوولان مرتبط شد.

 

